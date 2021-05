Otro alcalde reclama su dinero

Por Gretchen J. Vidal Vega

gretchen.vidal@gmail.com

DORADO — El alcalde de este pueblo, Carlos López Rivera, pidió al gobierno estatal que explique en qué está gastando el dinero del impuesto que se cobra por cada neumático que compra el consumidor, y que se supone sea para el recogido y disposición de las gomas usadas.

“Lamentablemente, los fondos del impuesto de las gomas que son para disponer de ellas a través del programa de reciclaje no lo están usando para eso; lo están usando para otras operaciones que no es lo que establece a la ley. Aquí hay un común denominador, no se le paga a nadie. Y los chavos, ¿dónde están?”, cuestionó el alcalde.

La semana pasada, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, reclamó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) el pago de $700 mil por el recogido de neumáticos que el municipio lleva realizando desde hace aproximadamente seis meses.

Rivera Cruz reconoció el problema de la acumulación de gomas en su municipio y lo atribuyó a varias razones, entre ellas, que las compañías que se dedicaban a recogerlas y triturarlas para exportarlas han tenido inconvenientes para seguir dando servicio.

Esta situación ha obligado a los municipios a recoger los neumáticos y, aunque han invertido los recursos para hacerlo, el gobierno no les ha pagado las facturas sometidas a Calidad Ambiental.

“Nosotros, los municipios, tuvimos que ponernos a recoger las gomas y tratar de disponer de las mismas. Hemos facturado a la JCA. Sin embargo, no nos han querido pagar,” subrayó el ejecutivo municipal bayamonés.

OTROS FINES

López Rivera relató en entrevista telefónica con EL EXPRESSO que en una reunión reciente con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, éste informó que está esperando que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le asigne fondos para atender el problema ya que el impuesto que se está cobrando lo están usando para otros fines.

Enérgicamente, el alcalde doradeño hizo serios cuestionamientos a quienes manejan las finanzas públicas y reclamó que se pague a los trabajadores que al igual que algunos municipios, ya hicieron el trabajo de recogido de las gomas desechadas y aún se les debe dinero.

Dijo que Machargo se comprometió con Dorado en recoger dos mil gomas que están en el centro del pueblo. Sin embargo, López Rivera reiteró que “eso no resuelve el problema.”

“A quien le compete toda la responsabilidad es a la antigua Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) que ahora está bajo DRNA que, adicional, ellos tienen transportistas que acarrean esas gomas…, pero los transportistas están igual que el Municipio de Bayamón, tienen acumulado una deuda porque no les pagan, y por eso no recogen las gomas.”

López Rivera hizo un llamado a la Legislatura a que interpele al gobierno central sobre este tema y exigió respuestas al gobierno. “La pregunta es: Secretario de Hacienda, ¿dónde están parando los arbitrios de las gomas? Secretario de Recursos Naturales, certifique que usted no lo está recibiendo y si lo está recibiendo ¿en qué lo está gastando? Secretario de Salud, ¿qué está haciendo para defender la salubridad de los conciudadanos puertorriqueños? ¿Qué está haciendo el gobernador Pedro Pierluisi para que las agencias cumplan con la declaración de Estado de Emergencia Ambiental?

Según el alcalde López, “es importante que se tomen medidas, porque en el caso de Dorado nada más, hay 18 mil gomas desechadas y a nivel de otros pueblos la situación es más grande.”