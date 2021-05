Cambio social contra violencia de género

Por Gretchen J. Vidal Vega

BAYAMON — La directora ejecutiva del Hogar Ruth, Lisdel Flores, hizo un llamado a la transformación social al reflexionar sobre las historias de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas, ambas víctimas de violencia de género.

Ambos episodios han estremecido al país en las pasadas semanas. Indicó que “si no accionamos como país, en todas las esferas, no sé qué más tiene que pasar”.

“Yo necesito sentarme y llorar,” reaccionó Flores, quien dirige el hogar donde se da refugio a mujeres maltratadas y sus familias, al reconocer el sufrimiento que sintió al ver los casos de estas féminas y confirmó que Puerto Rico ha sido testigo de lo que ellas viven a diario con las víctimas a las que brindan servicio.

“Llevo 12 años en esto y esto es lo que nosotras vivimos diariamente…, la desgracia, el dolor desgarrador es lo que viven las familias de todas las víctimas de violencia de género que han muerto,” agregó Flores.

Recalcó que este es el momento para reflexionar sobre “en qué estamos fallando como país y si lo que estamos haciendo no es suficiente.”

“Esto activa ese botón del dolor. Tu no quieres que ninguna mujer más muera por violencia de género. Yo no quisiera que el Hogar Ruth existiera, que no fuera necesario. Qué bueno que estamos, pero yo no quisiera que estuviéramos. Yo aspiraría a que este dolor y esta consternación nos sirva para movernos a transformarnos socialmente. No se puede quedar en la indignación”, dijo en entrevista con EL EXPRESSO.

Sobre lo positivo, en medio de tanto dolor, destacó que la gente está hablando sobre el tema. “Estoy viendo que empresas privadas están tomando acción, estoy viendo patronos que están llamando a orientarse porque están identificando víctimas en sus trabajos. Estoy viendo otro movimiento que no había percibido hace mucho tiempo,” concluyó Flores.