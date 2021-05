El alcalde de San Juan contra las terapias de conversión

San Juan, 20 may (EFE News).- El alcalde de San Juan, Miguel Romero, se mostró favorable a la aprobación del proyecto legislativo que prohíbe las terapias de conversión para orientación sexual, práctica muy criticada por distintos sectores de la sociedad puertorriqueña.

Aunque el proyecto del Senado 184 fue rechazado en votación de la Comisión de Iniciativas Comunitarias y Salud Mental del Senado hay posibilidad de que algún legislador solicite tratar el asunto en la sesión de este jueves.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, no hizo pública, ein embargo, la intención de abordar la medida.

El alcalde de San Juan sostuvo que las terapias de conversión está más que demostrado que constituyen un abuso de los niños.

Dijo además que la práctica debería prohibirse.

Sostuvo que hay en la sociedad un mensaje de respeto de los derechos humanos y la dignidad del ser humano.

"El hecho de que un proyecto no tenga un informe positivo no es óbice a que se vote, pero no sé cuál es el reglamento ahora en el Senado", subrayó.

El proyecto del Senado contra las terapias de conversión es de la autoría de María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, y del senador independiente José Vargas Vidot.

Romero ya apoyó en el pasado cuatrienio un proyecto similar para prohibir las terapias de conversión.