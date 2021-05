Senadora tilda de "abuso" rechazo de designadas a dirigir Familia y Educación

San Juan, 21 may (EFE News).- La senadora penepé Keren Riquelme tildó este viernes de "abuso" el rechazo de la Comisión de Nombramientos del Senado de las designadas a dirigir los departamentos de la Familia y Educación, exigiendo al presidente senatorial, José Luis Dalmau, a votar por estas ante el pleno.

La exhortación de parte de Riquelme proviene después de que el jueves la Comisión de Nombramientos del Senado, presidida por Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD), rechazara las designaciones de Carmen González como titular de Familia y Magaly Rivera al Departamento de Educación.

"Lo que hemos observado durante estas pasadas 24 horas es un maltrato sin precedentes en la historia del Senado de Puerto Rico. No hay espacio alguno para este tipo de acción", sostuvo Riquelme en un comunicado de prensa.

"Lo que algunos, porque tengo que distinguir a varios senadores populares que siempre han sido verticales ,miembros de delegación del PPD le están haciendo a estas dos mujeres profesionales, con vasta experiencia y superior capacidad, no es otra cosa que un abuso", afirmó Riquelme.

La senadora prosiguió diciendo que, tanto González como Rivera, ostentan "un resumé profesional de excelencia y que no hay ninguna, repito, ninguna razón para que se les bloquee su confirmación".

"A la mujer puertorriqueña se respeta y el Senado tiene que dar ese paso hoy", argumentó.

La legisladora enfatizó que el mensaje que lleva el Senado en colgar dos mujeres más a puestos de gabinete es uno "nefasto".

"A simple vista podemos decir que el Senado la tiene contra la mujer, particularmente por las acciones contra estas dos funcionarias que tienen récord de excelencia profesional y que no hay ninguna razón para no confirmarlas que no sea obstruir la gestión gubernamental del gobernador", agregó.