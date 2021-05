Exhibición musical "In The Heights" se expondrá en Puerto Rico de junio a octubre

San Juan, 31 may (EFE News).- Una exhibición que recoge la trayectoria del musical "In The Heights", del dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, se exhibirá del 2 de junio al 2 de octubre en una galería en Vega Alta, municipio en la costa norte de la isla, se informó este lunes.