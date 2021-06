Presidente de la comisión de seguridad de la Cámara se ofrece intermediar por tema de policías

San Juan, 01 jun (EFE News).- El Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, dijo este martes que, la policía de Puerto Rico "siempre ha sido parte de la Asamblea Legislativa y no hay motivo para que eso cambie y que los agentes y oficiales que participan de las manifestaciones en el Capitolio lo hacen cumpliendo con su deber de proteger vida y propiedad y garantizando la seguridad de todos" y se mostró favorable al diálogo y a intermediar.

"Del mismo modo, los agentes adscritos al área del Capitolio forman parte de la seguridad que se garantiza a empleados, visitantes y legisladores, por ende merecen la colaboración de todos, así como garantías de espacio para realizar su trabajo. El comisionado Antonio López ha mantenido un alto grado de apertura y efectividad en el ejercicio de su gestión y no tengo duda que de existir alguna inconformidad por parte del Presidente de la Cámara con la presencia de agentes en la manifestación del domingo, esté disponible a dialogar sobre el asunto. De ser necesaria mi intervención, como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, para que ambas partes atiendan el asunto y se garantice el espacio y respeto a la uniformada en el distrito capitolino, estoy en total disposición”, agregó.

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, responsabilizó a los presidentes de Cámara y Senado, Rafael Hernández y José Luis Dalmau Santiago, de cualquier acto de violencia contra los empleados que trabajan en la Legislatura ante "su decisión unilateral de bloquear la entrada de los miembros del Negociado de la Policía a El Capitolio".

“El ataque al que han sido sometidos nuestros policías por parte del actual Presidente de la Cámara no tiene nombre. Su acción de prohibirles la entrada al Capitolio a los hombres y mujeres que tienen como misión salvaguardar la vida y propiedad de la ciudadanía es una poco responsable. Hoy responsabilizo públicamente a los Presidentes de Cámara y Senado por cualquier acción contra mis empleados, así como el personal que labora en Legislatura”, señaló Aponte.

“Es muy triste que el poder, que fue dado por un Pueblo, sea utilizado de esta manera. Frases como ‘aquí mando yo’, emitidas por Hernández, distan mucho de la conducta que el pueblo merece de sus oficiales electos. Jamás hemos visto un ataque tan despiadado contra la Policía de Puerto Rico por un funcionario como este. El silencio del Presidente del Senado lo hace parte de las actuaciones del primero. Es un acto de revanchismo bloquear los estacionamientos utilizados por las patrullas y otros vehículos de ley y orden. La Asamblea Legislativa no es de él, es del pueblo y nadie se puede atribuir el poder de socavar la moral e integridad de nuestros policías”, agregó el líder estadista.

En la noche del domingo, Hernández, dijo, "impartió instrucciones de estacionar vehículos oficiales de la Superintendencia de El Capitolio, adscrita este cuatrienio a la Cámara Baja, en los ‘parkings’ asignados a la Policía para así impedir que patrullas se pudieran estacionar. También han hecho lo mismo con los estacionamientos en el edificio Luis A. Ferrer".

El Presidente Cameral, además, señaló, "prohibió la entrada de los efectivos de la uniformada a los predios del edificio central de El Capitolio, así como los anexos, tanto de la Cámara como del Senado".

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Eladio Cardona, tildó de “politiquero” al senador Gregorio Matias, y aseguró que durante su trayectoria, en vez de defender a los miembros de la uniformada, se ha dedicado a ser un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Es lamentable que el señor Gregorio Matias haya llegado al Senado de Puerto Rico sin ninguna agenda para mejorar las condiciones de trabajo de los policías de Puerto Rico, y que únicamente se dedique a ser el mayordomo del PNP. Si dedicara el tiempo que dedica a politiquear a buscar mejores condiciones de trabajo para los policías, quizás los miembros de la uniformada lo tomarían en serio”, subrayó Cardona.

“El activismo político de Gregorio Matias no le permite desempeñarse a la altura de un senador, y los policías de Puerto Rico no se sienten representados por él. Tal vez debería renunciar a su cargo y permitir que esa silla en el senado la ocupe alguien que verdaderamente saque la cara por los policías en temas neurálgicos, y no en las superficialidades politiqueras en las que él se enfoca”, sentenció Cardona.

El representante popular hizo un llamado a los miembros de la Policía de Puerto Rico a no dejarse engañar por las mentiras de Gregorio Matias a quien tildó también de ser un “fotuto” del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El pasado cuatrienio el PNP engañó al país y no actuó sobre el retiro y nosotros aprobamos en Cámara y Senado el Proyecto de Ley para garantizar el Retiro Digno en los primero meses del primer año. El PNP tampoco hizo nada en cuatro años por los policías de este país. Por lo tanto, el señor Gregorio Matias no tiene fuerza moral para hablar de estos temas”, sentenció el representante popular.