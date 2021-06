Municipios de Barceloneta, Bayamón, Caguas recibirán 46 millones para salud

San Juan, 01 jun (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, anunció este martes la aprobación de 46 millones de dólares en fondos federales asignados por diversas oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de salud y de cuidado a niños en los municipios de Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama y Humacao.

La Administración de Niños y Familias/Oficina de Head Start de HHS asignó 5 millones y 226.500 en fondos federales al Municipio de Caguas bajo los fondos de Asistencia por Desastre en la categoría de servicios sociales.

De igual forma, bajo los fondos Head Start Emergency Supplemental HHS asignó varias partidas de fondos federales.

Dentro de esta asignación, el Municipio de Barceloneta recibirá 2 millones, el Municipio de Bayamón 2,2, el Municipio de Carolina recibirá 1, el Municipio de Caguas recibirá 1,7, el Municipio de Humacao 1, el Municipio de Guayama 1,25 y la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado recibirá 1,4.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de estos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa, según detalla el comunicado.

Por otro lado, el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 10,1 como parte de la asignación de fondos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC- CSTLTS Center for State, Tribal, Local, and Territorial Support (OT) para el programa "Puerto Rico National Initiative to Address COVID-19 Health Disparities Among Populations at High-Risk and Underserved, Including Racial and Ethnic Minority Populations and Rural Communities".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-CPR Center for Preparedness and Response (TP) asignaron 19,6 millones al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud bajo el programa "Public Health Emergency Response 2018: Cooperative Agreement for Emergency".

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó fondos federales para capacitación como parte del programa de "Nursing Workforce Diversity".

En esta asignación, EDP University of Puerto Rico recibirá 555.000.