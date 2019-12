Senna apuesta al Villarreal para sorprender en la segunda vuelta en LaLiga

Guaynabo (Puerto Rico), 17 dic (EFEUSA).- Marcos Senna, embajador del Villarreal CF, dijo este martes a Efe estar optimista de que el club español tendrá una segunda mejor vuelta en LaLiga, tras terminar la primera jornada con 22 puntos y en el puesto 13 de 20 equipos.

"Obviamente queríamos estar más arriba en la clasificación, pero LaLiga es muy complicada y este año está muy equilibrada", dijo Senna a Efe previo a liderar un entrenamiento junto a otros técnicos, como parte del primer campamento del Villarreal CF de su academia en Puerto Rico.

"Tenemos equipo para mejorar y estar más arriba, pero creo que ahora tenemos un parón. En la segunda vuelta ojalá las cosas funcionen mejor y que el Villarreal pelee por cosas mejores", agregó Senna, quien jugó con el Villarreal durante 11 temporadas y fue miembro de la selección de España por cuatro años.

Al momento, el Barcelona lidera LaLiga con 35 puntos, mientras que el Real Madrid, ocupa el segundo puesto, con igual número de unidades.

"Lo primero es ganar, eso es claro. Pero LaLiga, desde el año pasado, está bien equilibrada y cualquiera puede ganar. Algunos partidos realmente se nos escaparon teniendo el resultado a favor, pero por alguna desconcentración, se nos escapó, pero la dirección está trabajando para que eso no vuelva a pasar", afirmó Senna.

Durante los cuatro años en los que jugó por España, Senna logró representar a La Roja en el Mundial de 2006 en Alemania.

Cuatro años más tarde, pero por una lesión no pudo jugar con la selección española, Senna se perdió del campeonato que logró el país en el Mundial 2010.

"Fue una experiencia inolvidable. Jugué junto a una generación que había cambiado la historia. Y ser partícipe de aquella generación fue inolvidable", afirmó Senna, quien debutó con España en el 2005 y logró ganar la Eurocopa en 2008 celebrada en Austria.

No obstante, han pasado dos Mundiales en las que España ha quedado corto de obtener su segundo campeonato Mundial.

Pero, esto no le quita el sueño a Senna para que La Roja pueda conseguir su segundo título.

"Hay talento. Ahora viene una nueva generación. Muchos jugadores de la pasada edición ya no están, pero para se está trabajando fuerte, para España vuelva a ser competitiva. Y no creo que no tarde mucho", aseguró.

Senna, asimismo, resaltó el auge del fútbol femenino en España, principalmente por las victorias internacionales y el interés del público que han convertido al deporte rey en uno cada vez más popular en el país europeo.

"El fútbol femenino en España ha pegado un salto muy grande. Ahora se están promocionando mucho más. Ahora se están viendo muchos más partidos en la tele. Son pasos lentos, pero con la ilusión de que seamos una gran liga de fútbol femenino", indicó Senna.