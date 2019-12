Leve caída en Wall Street mientras sigue incertidumbre por acuerdo comercial

Nueva York, 18 dic (EFEUSA).- Wall Street cerró este miércoles con un ligero descenso después de varios días de récords mientras continúa una cierta preocupación por la falta de novedades con respecto a los detalles del acuerdo entre Estados Unidos y China firmado el pasado viernes.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedió un 0,10 % o 27,88 puntos, hasta los 28.239,28.

Mientras, el selectivo S&P 500 descendió un leve 0,04 % o 1,38 enteros después del récord alcanzado ayer, y se situó en los 3.191,14 puntos.

Mientras, el índice del mercado compuesto Nasdaq, que engloba a las grandes empresas tecnológicas, sumó un 0,05 % o 4,38 puntos, hasta los 8.827,74 enteros, lo que le vuelve a situar en su máximo histórico.

Entre los sectores de Wall Street que acabaron este miércoles en positivo destacaron el inmobiliario (1,33 %), el de servicios públicos (0,49 %), el energético (0,30 %) y el de comunicaciones (0,29 %).

Cerraron en la zona roja el sector industrial (-0,50 %), el financiero (-0,48 %), el de bienes esenciales (-0,37 %), las materias primas (-0,24 %) y el tecnológico (-0,06 %)

Las preocupaciones de los inversores vuelven a estar marcadas por las incógnitas en torno al contenido de la fase uno del acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China firmado el pasado viernes.

En este sentido, los analistas apuntan a que China se muestra reacia a clarificar cuál va a ser su compromiso real en cuanto a la compra de productos agrícolas, una de las principales partes del acuerdo.

Mientras, Washington apunta a que la cifra que China ha puesto sobre la mesa asciende a entre 40.000 y 50.000 millones de dólares y que llegarán "muy pronto".

Sin embargo, durante una conferencia de prensa, el ministro de Exteriores de China, Geng Shuang, esquivó las preguntas relacionadas con el acuerdo.

"No tengo nuevas noticias en este momento. No hay nada que actualizar", dijo Geng.

Asimismo, los expertos señalan que, en general, hay más incógnitas que respuestas con respecto al acuerdo y apuntan en este sentido que Pekín tampoco se ha pronunciado sobre los aranceles impuestos a los bienes estadounidenses.

Por otro lado, entre los 30 valores del Dow Jones destacaron las ganancias de Boeing, que recuperó algo de músculo (1,13 %) tras duras jornadas marcadas por su crisis sin precedentes y su decisión de cesar en la producción de su modelo 737 MAX.

Asimismo, Nike sumó un 0,92 %, United Health un 0,84 %, Merck & Co Inc un 0,67 % y Caterpillar Inc un 0,51 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas bajó un -0,02 % hasta los 60,93 dólares el barril y al cierre de Wall Street, el oro bajaba a 1.479,00 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía casi invariable al 1,927 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1115.