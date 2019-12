Bad Bunny entrega miles de juguetes a niños y niñas de Puerto Rico

San Juan, 22 dic (EFEUSA).- El trapero puertorriqueño Bad Bunny entregó este domingo en San Juan miles de juguetes a niños y niñas a través de la segunda edición de la entrega de regalos, "La Vieja Tradición", de su Fundación Good Bunny.

Los regalos que se entregaron específicamente en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en la capital, fueron relacionados a las disciplinas de la música, con instrumentos como guitarras y otros de percusión, juegos de mesa y de deportes, entre ellos, pelotas de baloncesto y de fútbol.

"Tratamos de cubrir todas las edades. El año pasado estuve más tiempo compartiendo, pero hoy estoy más cansado", dijo Bad Bunny en una simulada rueda de prensa tras acudir al evento, después de llegar de un espectáculo que ofreció el sábado en la noche en Punta Cana, República Dominicana.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de familias llegaron hasta el Centro de Convenciones de la capital para tener la oportunidad de recibir de manos del propio Bad Bunny un juguete, así como poder tomarse una foto u obtener un autógrafo.

No obstante, después de varias horas entregando los juguetes, el artista decidió retirarse y ofrecer la rueda de prensa, a la cual acudió tocando unos bongós, instrumento de percusión y conocido por ser incluido en las orquestas de salsa.

La Fundación Good Bunny, creada por Benito Martínez -Bad Bunny-, es una entidad sin fines de lucro que persigue adentrar a los jóvenes en las disciplinas de la música y las artes como parte de su desarrollo.

La Fundación Good Bunny busca, además, contribuir a la formación de valores y al desarrollo personal mediante las disciplinas artísticas, con el fin de elevar el nivel músico-cultural en Puerto Rico.

"La fundación surgió del deseo de hacer cosas buenas, cosas positivas, de querer ayudar, dar alegría, esperanza y amor. Nació de un deseo genuino del corazón", afirmó el artista.

El esfuerzo contó con la colaboración del programa "Toys for Tots", de la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que brindó apoyo con el transporte de niños y niñas a la actividad y con personal durante la entrega de regalos.

El programa "Toys for Tots" tiene como misión llevar alegría y esperanza a niños en las comunidades desventajadas de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Cada año, "Toys for Tots" recolecta juguetes para regalarlos a los niños el día de Navidad.

Y aunque Bad Bunny admitió que nunca fue un niño "antojado" por algún juguete cuando pequeño, sí dijo que para el próximo año su único deseo es tener salud.

"Estoy más que bendecido, con Dios, con la vida, con todo lo bueno que me ha 'dao'. Lo hermoso que ha sido este 2019. Lo que quiero es salud para poder seguir trabajando y hacer lo que me gusta, y darle alegría a la gente con mi música y mis inventos paa impresionar a la gente", dijo.

"Siempre aparecen metas nuevos y mientras aparece esa, aparece otra. Y uno siempre quiere lograr más. Además, desde chiquito tengo muchas metas y muchos sueños, y gracias a Dios he podido cumplir muchos, pero aún me quedan otros por cumplir. Estoy feliz y satisfecho con todo lo que he logrado en todo en mi vida", abundó.

Bad Bunny, a su vez, adelantó que para el 2020 lanzará un disco nuevo y con "muchos proyectos grandes que vienen en camino".

"Me encanta ese efecto de sorpresa y cuando estén al 100 por ciento, pero sí, muchas cosas buenas e increíbles", indicó.

Al momento, el ganador de un premio Grammy Latino por su disco "X 100PRE", dijo que permanecerá en Puerto Rico para disfrutar de la época navideña junto a su familia.

"La Navidad sigue significando lo mismo: la familia, el amor al prójimo, a los seres queridos. La navidad es familia. Ese mi significado de la Navidad", apuntó.