Estudio muestra a chimpancés marcando ritmo de piano con palmas y pies

Washington, 23 dic (EFE News).- Siete chimpancés que escucharon música de piano marcaron el ritmo con movimientos del cuerpo, con las palmas de las manos y los pies, y los machos fueron más propensos que las hembras a acompañar con sus voces, según un estudio que publica hoy Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).