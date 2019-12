Expulsión de gais en bar en Puerto Rico provoca críticas por acto homofóbico

San Juan, 30 dic (EFE News).- La expulsión de dos gais estadounidenses el domingo por bailar en un bar en un municipio en el centro de Puerto Rico, ha provocado una ola de críticas, tanto locales como en el exterior, por la decisión homofóbica de la administración del establecimiento.

Y es que según se desprende de un vídeo que colgó uno de los afectados, identificado como Trey May, éste bailaba junto a otro hombre en el negocio "Gyros" en Orocovis, cuando un empleado del establecimiento les pidió que no bailaran.

"Heterosexuales pueden bailar, pero no hombre con hombre", presuntamente le dijo el empleado a la pareja gay.

Ante ello, May colgó el vídeo en las redes sociales y se volvió viral.

"Esto solo muestra que la comunidad LGBTQ tiene una batalla no importa adonde vaya, si es en cualquier ciudad, estado o país, la familia LGBTQ siempre tiene que estar cuidadosa con su entorno. Siempre difunden amor", expresó May en su cuenta de Twitter.

La administración de Gyros, por su parte, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de Facebook disculpándose por el suceso.

"Nuestra intención JAMAS ha sido el ofender a NINGUNA persona. Todos los clientes que han tenido la oportunidad de visitarnos saben de primera mano como es el trato que damos día a día. Pedimos DISCULPAS grandemente a los clientes afectados en el día de hoy y les expresamos que estamos abiertos al diálogo con ellos en específico", expresó.

"Nuestra intención es dar un buen servicio a TODOS por igual. A toda la comunidad, nunca habíamos tenido malentendidos con ningún miembro. Las puertas están abiertas para recibirlos y tratarlos como todos merecemos. Si nos dan la oportunidad así lo demostraremos. A LOS CHICOS QUE SE SINTIERON OFENDIDOS DISCULPAS. Si se comunican con nosotros se las podemos dar personalmente", agregó.

El vídeo provocó además la reacción de reconocidos homosexuales, como el periodista David Begnaud, y el puertorriqueño Pedro Julio Serrano, líder del colectivo "Puerto Rico Para Tod@s".

"Too little, too late (muy pequeño, muy tarde", sostuvo Serrano.

"No es que se 'sintieron', es que fueron ofendidos, discriminados y humillados. Ya no es tan solo con las personas afectadas personalmente, es con toda persona LGBTTIQ o humana que se sintió atacada", abundó.

May, no obstante, enfatizó que el suceso no debe afectar la imagen de Puerto Rico.

"Aparte de los sucesos que ocurrieron hoy, la isla ha sido uno de mis lugares favoritos para estar. Fastidia que hayan personas así alrededor del planeta, pero Puerto Rico es un lugar fantástico y en general, su gente es mi familia", agregó.