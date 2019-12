Bumble readmite a Sharon Stone después que su perfil se reportara como falso

Los Ángeles, 30 dic (Efe News).- La aplicación de citas Bumble readmitió hoy a Sharon Stone en su plataforma después de que su perfil fuera reportado como falso por diferentes usuarios que pensaron que alguien estaba intentando hacerse pasar por la actriz.

Los curiosos problemas de Stone con Bumble comenzaron el domingo, cuando la protagonista de "Basic Instinct" (1992) aseguró en Twitter que su perfil había sido suprimida de esa aplicación de citas.

"Entré en Bumble y cerraron mi cuenta. ¡Algunos usuarios reportaron que (ese perfil) no podía ser yo!", dijo Stone en un mensaje que se hizo viral con casi 6 mil retuiteos y más de 67 mil "me gusta".

La actriz también compartió una captura de pantalla de Bumble en la que le informaban que su cuenta había sido bloqueada.

La aplicación de citas tomó nota de lo sucedido y reaccionó hoy reactivando el perfil de Stone.

"Solo puede haber una reina Stone", comentó la cuenta oficial de Bumble en Twitter como respuesta a la artista.

"Parece que nuestros usuarios pensaron que eras demasiado buena como para ser verdadera. Nos hemos asegurado de que no se te bloquee de nuevo", añadieron.

Bumble es una de las aplicaciones para citas más populares y, a diferencia de otras opciones como Tinder, establece que en las parejas heterosexuales sea la mujer quien tenga 24 horas para iniciar la conversación con el hombre después de que se produzca el "match" (que dos personas coincidan al darle a "me gusta").

Stone, que fue nominada al Óscar a la mejor actriz por "Casino" (1995), se casó en dos ocasiones (Michael Greenburg y Phil Bronstein), pero ambos matrimonios acabaron en divorcio.

La actriz va a tener un 2020 lleno de alicientes, ya que ha participado en la nueva temporada de la serie "The New Pope"; presentará "Ratched", que es la precuela en forma de serie de la película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975); y también estrenará la película "What About Love", en donde figuran además los actores latinos Andy García, Miguel Ángel Muñoz y José Coronado.