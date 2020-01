Tarana Burke (#MeToo): Harvey Weinstein no define este movimiento en absoluto

Nueva York, 3 ene (EFE News).- Dos años después de que el "Me Too" se erigiera en fenómeno global, su fundadora, Tarana Burke, reconoce que el movimiento ha quedado relacionado de forma "inextricable" con el productor Harvey Weinstein pero es contundente al rechazar que lo definan él o los potenciales resultados de su juicio por abusos.

"Él es una persona; él no define este movimiento en absoluto. De hecho, el movimiento no es definido por ningún infractor. Vaya o no Harvey Weinstein a prisión, aún hay gente a la que ha perjudicado. Esa gente necesita ver una rendición de cuentas y necesita recursos para recuperarse", dijo Burke en entrevista con Efe.

El otrora todopoderoso productor Hollywood, acusado de varios delitos de abuso sexual, encara este 6 de enero en Nueva York un esperado proceso judicial tras meses acaparando la atención mediática en Estados Unidos como figura simbólica de la cascada de denuncias que desató el movimiento.

"#MeToo" y Harvey Weinstein se han convertido así en "dos cosas inextricables porque la gente las asocia", explicó Burke, si bien opinó que ni la sociedad ni los "supervivientes" de violencia sexual deberían "atar" la reparación de los daños perpetrados a "lo que la gente llama Justicia, al sistema legal".

"No podemos atar nuestro trabajo y las consecuencias del movimiento a los resultados de su caso", declaró sobre el famoso productor caído en desgracia, a quien prefiere observar como un "indicativo de cuán grande es el problema".

"Independientemente de que vaya a prisión o no, todavía tenemos trabajo que hacer para acabar con la violencia sexual", defendió.

¿Puede el juicio a Weinstein, en el que la defensa tratará de restar crédito a víctimas, ahuyentar a otros supervivientes? "Creo que históricamente ha sido así. La gente no sabe qué esperar cuando entra en un tribunal, pero creo que muy poca gente llega a ver el interior de un tribunal", respondió Burke.

"Muy pocos casos de agresión sexual son siquiera efectivamente juzgados, así que los supervivientes no pueden atar los resultados de un proceso judicial a su proceso de recuperación. Es importante que ambas cosas ocurran, pero si no es posible, aún así debe haber una vía hacia la recuperación", sostuvo la activista.

En prácticamente cada intervención pública, Burke insiste en que el "#MeToo" busca no solo dar voz a los supervivientes de violencia sexual, también ayudarles a recuperar sus vidas, y en esta ocasión también lo hace: "Creo que la gente no habla lo suficiente sobre lo que es recuperarse y cómo ocurre".

"Sería maravilloso si pudiéramos escuchar más sobre lo que los supervivientes hacen y qué está pasando en sus vidas, en contraposición a lo que está pasando en las vidas de los infractores" o personas acusadas de malas conductas sexuales, abundó.

Consciente de que se ha tachado al movimiento de "antihombres" o de instigar una guerra entre géneros, Burke también expresa su oposición a las "ideas equivocadas que flotan por ahí, y aquellos que trabajan contra el trabajo positivo que realmente estamos haciendo".

"Creo que no entienden cuál es este trabajo, creo que tienen que hallar una razón para demonizar el movimiento porque les da miedo hablar de lo que verdaderamente trata", sugirió la activista, que llevaba una década ayudando a chicas jóvenes bajo el lema "Me Too" antes de que se viralizara con un "hashtag" en 2017.

"Trata sobre los millones de personas que realmente han dicho 'me too' (yo también), sobre las personas que han tenido el valor y fortaleza de plantarse ante la vergüenza, la relegación, y todas las diferentes cosas que les han ocurrido a los supervivientes de la violencia sexual; y aún así decir, esto me ha pasado a mí también".

"No trata sobre una guerra de género porque no trata sobre el género: no es un movimiento de mujeres, el movimiento es de supervivientes. Los hombres son supervivientes tanto como las mujeres, y ese es su rol más importante en primer lugar en este movimiento", apostilló.

Con el bagaje que proporciona una trayectoria de lucha contra la injusticia como la suya, la entereza de Burke se aprecia tanto en sus reivindicaciones como en sus agradecimientos por todo lo conseguido desde que la actriz Alyssa Milano sugirió en Twitter que los usuarios escribieran "yo también" si habían sufrido abusos.

"El 'hashtag' ciertamente hizo que estas palabras se volvieran globales y nos dio una oportunidad y una plataforma mucho más grandes de las que nunca hubiéramos tenido a nivel comunitario, así que estoy realmente agradecida por la oportunidad de hablar a gente de todo el mundo sobre este trabajo", mantuvo.

"Asimismo, aclarar que este trabajo nos da la oportunidad de decir: oye, no es solo lo que viste en los medios, lo que viste en las noticias. Este es un movimiento de supervivientes; trata sobre la recuperación, trata sobre la acción, y siempre estoy agradecida por la oportunidad de hacer eso", agregó.