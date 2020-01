Cinco músicos de banda salvadoreña que desfiló en Pasadena desertan en EEUU

Los Ángeles, 3 ene (EFE News).- Al menos cinco integrantes de la banda El Salvador Grande como su Gente, que el pasado primero de enero participó en el Desfile de Las Rosas en Pasadena, California, desertaron en Estados Unidos, dijo este viernes el encargado de traer el grupo al país, Enot Rubio.

Rubio, presidente del comité salvadoreño El Piche y encargado de la participación de la banda en el desfile, confirmó en un comunicado de prensa que cinco de los participantes abandonaron el proyecto para quedarse en el país.

"El 27 de diciembre, la Organización informó a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y a la Cancillería que tres integrantes de la Banda habían huido del hotel durante la primer noche", explicó Rubio.

Este viernes, la organización dijo que otros dos integrantes no viajaron de regreso a El Salvador el día dos de enero, añade el comunicado.

Con una comitiva de 230 personas -entre músicos, bailarines de danzas folclóricas tradicionales y gigantes en zancos-, el grupo llegó el 26 de diciembre pasado a California y realizó una serie de presentaciones antes del desfile de Pasadena.

El abogado de inmigración Alex Gálvez criticó el hecho de que Rubio hubiera notificado a la embajada estadounidense.

"Ellos no cometieron ningún delito, no son prófugos, no debían notificar a la embajada, no era su obligación", advirtió a Efe Gálvez.

De acuerdo con el jurista, los extranjeros que entran a Estados Unidos bajo la Visa B1 o B2 como turistas tienen hasta 179 días después de su arribo para presentar una solicitud de asilo político, o, mientras la estadía autorizada esté vigente, realizar un cambio de estatus, como solicitar una visa estudiantil.

"Estos jóvenes como cualquier extranjero tienen derecho a solicitar un asilo político, incluso en el mismo puerto de entrada, es un derecho establecido", subrayó.

Las denuncias de Rubio se dieron en medio de un escándalo por la expulsión de uno de los miembros de la banda por parte de agentes del alguacil de Los Ángeles, minutos antes de que arrancara la presentación el pasado primero de enero.

El hecho, que quedó registrado en vídeo, originó una reacción del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien vía Twitter escribió que "los organizadores de la Banda 'El Salvador grande como su gente' no volverán a recibir un solo centavo del Gobierno...".

Por su parte, el Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara, anunció una investigación.