Cada vez se hacen menos películas sobre problemas reales, afirma Pedro Almodóvar

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- El cineasta español Pedro Almodóvar pisó esta noche la alfombra roja de los Globos de Oro, a los que aspira por su película "Dolor y Gloria", nominada a mejor película extranjera, un reconocimiento que el autor vinculó a su capacidad para reflejar los problemas del público adulto.

"Pienso que la película ha enganchado porque cada vez se hacen menos películas para público adulto que hablen de problemas reales que padecemos o gozamos los seres humanos. Yo creo que la gente lo agradece", explicó a Efe minutos antes de que comenzara la gala de entrega de los premios este domingo.

Almodóvar consideró que "la mayoría de las películas se hacen para el público adolescente" y alabó a "Marriage story", la cinta de Noah Baumbach que parte como favorita en estos Globos de Oro con seis nominaciones.

"Cada vez que voy al cine se me hace más difícil encontrar películas como 'Marriage story', por ejemplo, y yo creo que la gente agradece eso: Poder identificarse con los problemas con una madre, un amante o la enfermedad, que son elementos comunes sobre los que todos sabemos algo", sostuvo el director.

El español recordó que ya ha participado por quinta vez en los Globos de Oro, que ha ganado en dos ocasiones por sus cintas "Todo sobre mi madre" (2000) y "Hablé con ella" (2003).

"Yo he estado aquí cinco veces y en dos de ellas me dieron el premio, a pesar de que siempre me han tratado muy bien es más interesante descubrir a nuevos directores y películas. Entonces yo me siento especialmente contento porque con la última me hayan nominado", indicó.

"Con el tiempo aprendes a disfrutarlo más, yo lo he disfrutado más este año que cuando me nominaron con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Todo sobre mi madre' o cualquiera de las otras", admitió.

Almodóvar también dedicó unas palabras a Antonio Banderas, protagonista de "Dolor y Gloria" y nominado a mejor actor dramático, algo que calificó de "maravilloso".

"Dolor y Gloria" competirá esta noche contra "Parasite" (Corea del Sur), la otra gran favorita a mejor película extranjera, un apartado que completan la estadounidense "The Farewell" (que combina inglés y chino mandarín) y las francesas "Les Misérables" y "Portrait de la jeune fille en feu".

El Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills en Los Ángeles acogerá desde las 17.00 hora local (1.00 GMT del lunes) una ceremonia que presentará el siempre ácido y travieso Ricky Gervais en su quinta participación como anfitrión de estos galardones.