"Once Upon a Time in Hollywood" nombrada mejor comedia en los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- "Once Upon a Time in Hollywood" ganó este domingo el premio a la mejor película comedia o musical en los Globos de Oro, cuya 77 edición se está celebrando en Los Ángeles (EE.UU.).

Quentin Tarantino arrives for the 77th annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills, California, USA, 05 January 2020. EFE/EPA/NINA PROMMER