"1917" aprovecha su éxito en Globos de Oro para reinar en los cines

Los Ángeles, 13 ene (EFE News).- "1917" aprovechó su éxito en los Globos de Oro, donde ganó los premios a la mejor película dramática y el mejor director, para superar este fin de semana a "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" y reinar en la taquilla de los cines.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la cinta bélica de Sam Mendes logró en su estreno 36,5 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos en los cines de EE.UU. y Canadá.

Mendes se adentra en la I Guerra Mundial, con un reparto en el que figuran George MacKay y Dean-Charles Chapman, para narrar cómo dos soldados británicos atraviesan territorio enemigo en una película cuya acción se desarrolla prácticamente en tiempo real y que está filmada en un aparente y espectacular plano secuencia.

La medalla de plata fue para "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", que cedió el liderato tras tres semanas en lo más alto y que sumó 15 millones de dólares.

En total, la novena entrega de "Star Wars" lleva acumulados 990 millones de dólares en todo el mundo.

Con la dirección de J.J. Abrams, que ya se puso al frente de "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), esta nueva cinta de "Star Wars" retoma el enfrentamiento entre la heroína Rey (Daisy Ridley) y el villano Kylo Ren (Adam Driver).

El podio lo completó "Jumanji: The Next Level", que se embolsó 14 millones de dólares.

Jake Kasdan, que ya dirigió "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017), regresa como realizador en esta secuela que vuelve a contar con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart como los divertidos protagonistas de un videojuego que los llevará a desiertos o montañas inaccesibles.

En la cuarta posición empataron con 10 millones de dólares las novedades en la cartelera de "Just Mercy" y "Like a Boss".

Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson componen el brillante elenco de "Just Mercy", un drama sobre la injusticia y el racismo en Estados Unidos basado en la condena real a un ciudadano afroamericano por asesinato pese a que tenía una coartada.

Por otro lado, la comedia "Like a Boss" presenta a Salma Hayek, Rose Byrne y Tiffany Haddish envueltas en mil enredos después de que dos amigas decidan abrir juntas una tienda de belleza. EFE News

Accede al contenido premium exclusivo, con todas las fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/39PwRRa). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento