"Bad Boys" triunfa con su regreso a los cines y ya prepara su cuarta entrega

Los Ángeles, 21 ene (EFE News).- Will Smith y Martin Lawrence triunfaron este fin de semana en los cines del país con la tercera película de "Bad Boys", que, visto el gran éxito de su regreso, ya está preparando su cuarta entrega.

Fotograma cedido por Sony Pictures donde aparecen los actores Will Smith (i) y Martin Lawrence (d) como los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente, durante una escena de la película "Bad Boys for Life" que promete mucha acción en su desembarco en los cines este fin de semana. EFE/ Ben Rothstein/Sony Pictures/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS