Cómo vencer los riesgos de un invierno con gripe y resfrío

Miamisburg (OH), 22 ene. (EFE News).- El invierno y sus días cortos y oscuros son para algunos fuentes de temor, dado que el encierro bajo techo al que obliga esta temporada además de suscitar un estado de ánimo bajo supone el riesgo de contraer un resfriado o un cuadro viral, lo cual es posible minimizar, según dijo este miércoles el doctor Brent Bauer, de Mayo Clinic.

El especialista señaló que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que aunque la llegada del invierno no es ninguna sorpresa, muchos no se preparan para enfrentar las bajas temperaturas, lo que no ayuda a que las personas tengan más probabilidades de mantenerse sanos y seguros. No reducir la actividad física

En invierno, las personas tienden a sentirse más cansadas y por ende menos inclinadas a realizar actividades físicas o deportivas, pero el doctor Bauer señala que hacer de ésta una temporada plena de actividad física puede derivar en una época más saludable.

"Creo que lo primero es que todavía tenemos que mantenernos activos. Si tiene el equipo adecuado, salga a tomar aire fresco, inscríbase en un gimnasio o simplemente suba el volumen de las canciones y baile,” expresó Bauer.

Controlar los niveles de humedad

Es importante que las personas sean conscientes de que los resfriados y la gripe son más comunes en los meses de invierno, lo que está relacionado con los niveles de humedad. “A medida que la humedad baja, los resfriados y la gripe aumentan", resaltó Bauer.

El especialista recomienda por ello utilizar humificadores que permitan establecer el nivel de humedad de su hogar entre el 40 % y el 50 %.

Vitamina D, aliada del sol

"Obtenemos nuestra vitamina D del sol. La mayoría de nosotros no recibimos mucho sol en invierno. Muchos de nosotros comenzamos a ver niveles bajos de vitamina D en los meses de invierno, y hay algunos estudios que sugieren que niveles bajos de vitamina D pueden hacerlo más susceptible a los resfriados y la gripe", dijo Bauer.

El especialista señaló que no todos deben tomar suplementos de vitamina D, pero si tiene más de 50 años no está demás tomarlos al menos durante los meses de invierno, previa consulta con su médico de cabecera.