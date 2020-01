"A ver si cae alguno de los Premios Laureus", dice Marc Gasol

Toronto (Canadá), 22 ene (EFE).- El pívot español Marc Gasol de los Toronto Raptors declaró su satisfacción por la victoria que obtuvo hoy su equipo ante los Filadelfia 76ers, a los que ganó por 107-95, así como por su doble nominación a los Premios Laureus al deporte con la selección española de baloncesto y con los Raptors.

Gasol, que volvió a jugar con los Raptors el 15 de enero tras pasar varias semanas lesionado, anotó 17 puntos, nueve de ellos de triple, consiguió cinco rebotes y realizó tres asistencias en la trabajada victoria de su equipo ante los Sixers.

Tras el partido, Gasol declaró a Efe que estaba "contento porque el equipo está jugando bien, estamos ganando partidos, estamos todos sanos por fin".

El pívot también expresó su deseo de obtener un Premio Laureus, que reconocen las grandes actuaciones deportivas, ya que la selección española de baloncesto y los Toronto Raptors han sido nominados para la presente edición de los galardones.

"A ver si cae alguno", dijo Gasol con una sonrisa.

"Es un orgullo. Son los premios quizás más prestigiosos que hay en el deporte a nivel mundial así que estar nominado en dos opciones en equipo tanto con la selección española como con los Toronto Raptors te incrementa las opciones de ganar de una manera u otra", explicó.

Gasol calificó el partido contra los Sixers, en el que los Raptors estuvieron la mayor parte con el marcador en contra, como "durísimo".

"Ellos tienen una capacidad atlética y una talla superlativa creo en todas las posiciones. Son capaces de impedir la fluidez en tu ataque de muchas maneras pero también si es algo por lo que se nos conoce es encontrar las maneras de ganar", explicó.

"Al final, de muchas maneras diferentes, tenemos jugadores con mucha experiencia, tenemos esa paciencia y hoy también el balón entró para todos e hizo que ganáramos", añadió el jugador catalán.

Gasol también mostró su resignación ante la posibilidad de que sea transferido a otro equipo antes de que termine el plazo de traspases en las próximas dos semanas.

"Al final es algo que conllevas, convives con ello e intentas no pensarlo mucho porque no puedes hacer nada. Al final, la reflexión que haces es algo que no puedes controlar y que no puedes hacer nada, mejor no perder mucho tiempo con ello. Quedan dos semanas para el fin del mercado y a ver que pasa, nunca se sabe", declaró.