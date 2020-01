La alcaldesa de San Juan apoya la manifestación contra la gobernadora

San Juan, 23 ene (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, apoyó este jueves, a través de un comunicado, la manifestación convocada para pedir la salida de la gobernadora de la isla y del presidente del Senado por su gestión de la crisis de los terremotos,

"Si hay algo que nuestro país no tolera más es el abuso. Los huracanes Irma y María dejaron un saldo de más de 3.000 compatriotas muertos por la burocracia y la ineficacia de un Gobierno federal que no supo manejar la emergencia y un Gobierno local que no tuvo la valentía de reclamarle para defender a nuestra gente", subrayó.

"Lo menos que podíamos pedir como pueblo era que tras esa pérdida de más de 3.000 y tras el verano del 2019, el Gobierno de turno, ahora dirigido por Wanda Vázquez, hubiese aprendido que este país no tolera más la corrupción y el abuso por una sencilla razón, cuando el Gobierno no funciona en una emergencia la gente muere. Así de sencillo", subrayó.

Cruz sostuvo que el Gobierno de Wanda Vázquez no ha entendido que su deber primordial es proteger a la población y segundo, que no han entendido que el pueblo no aguanta más mentiras ni más abusos.

"El descubrimiento de un almacén en Ponce con suministros suficientes sembró indignación en nuestra gente. Los visuales de nuestros niños y viejos durmiendo en el piso cuando había catres, la gente pidiendo agua cuando había miles de botellas, la gente sin luz cuando había generadores, la gente pidiendo comida cuando había estufas de propano y comida enlatada quedarán para siempre grabados en nuestra memoria colectiva", denunció la alcaldesa.

"Y ahora no era el Gobierno federal el insensible y el de Puerto Rico cómplice, ahora es el Gobierno de turno de Wanda Vázquez el que le niega la ayuda a los nuestros arriesgando su vida en el proceso. Ahora es Wanda Vázquez la que miente y ante la evidencia clara admite hoy que sabía de la existencia de los almacenes", sostuvo.

Cruz resaltó que por el pueblo tiene motivos para indignarse y razones para reclamarle a Wanda Vázquez que ha dejado al descubierto que no puede con el puesto "que la historia le dio la oportunidad de ostentar".

"Le queda grande la silla de Fortaleza -sede del Ejecutivo-",aseguró la alcaldesa, del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

"Confío que ese mensaje será claro para que lo entiendan Wanda Vázquez y su Gobierno que sumido en una crisis partidista pretenden llevarse al país enredado en su pelea", concluyó.

Dijo además que con motivo de la manifestación de hoy el Municipio de San Juan podrá a la disposición de los que lo necesiten personal de emergencias médicas para cualquier situación de salud que surja, personal de limpieza estará manejando las actividades de limpieza desde el Capitolio hasta el Viejo San Juan.