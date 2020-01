Los CDC recomiendan evitar viajes no esenciales a todo China

Atlanta (GA), 28 ene (EFE News).- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron este martes evitar viajes no esenciales a China, en respuesta al brote de enfermedad respiratoria causado por un nuevo coronavirus (2019-nCoV) que se propaga entre personas en muchas partes de ese país.

People buy face masks at the Motex Healthcare Corp in Changhua, western Taiwan, 28 January 2020. EFE/EPA/DAVID CHANG