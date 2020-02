Clasismo de playa: la argentina Verónica Chen navega Sundance con "Marea alta"

Park City (UT), 31 ene (EFE News).- Ante el mar, en un ambiente vacacional y en una zona de descanso también se dan conflictos de clase y diferencias por la desigualdad, tal y como expone la inquietante "Marea alta", una nueva cinta de la argentina Verónica Chen que se estrena estos días en el Festival de Sundance.

"Es un escenario del verano y de la playa, las vacaciones, que propone licencias. Está diciendo: 'Bueno, relajémonos, al final somos todos iguales, somos todos lo mismo'. Me interesaba ver hasta dónde se sostenía esto", reflexionó Chen en una entrevista telefónica con Efe.

"A veces existe esta cierta amabilidad que hace que digamos: 'Bueno, no es tan así...'. Y yo creo que no, que hay una convivencia muy desigual y muy feroz y que basta un mínimo de conflicto para que eso estalle. No creo que haya desaparecido (el conflicto de clase) sino que en determinados contextos se hace muy evidente", añadió.

Con la actriz Gloria Carrá en estado de gracia, "Marea alta" se aproxima a Laura, una mujer de clase media-alta que está reformando su residencia vacacional.

Tras acostarse con el encargado de obra de la reforma, la relación de Laura con el resto de obreros se enrarece exponiendo la brecha entre patrona y trabajadores, entre quien da las órdenes y quienes las reciben.

Chen no es una novata en las calles heladas de Sundance, ya que hace casi dos décadas presentó en este certamen su ópera prima "Vagón fumador" (2001).

"Era notoriamente más pequeño el festival. Tengo la sensación de que era un poco más 'indie', más caótico en general. Ahora lo veo un poquito más instalado (...). También tiene que ver con las plataformas, que no existían antes: ahora son otros los jugadores grandes", apuntó.

"Marea alta" es la primera entrega de lo que la cineasta ha denominado "El cuarteto de la costa", una serie de cuatro películas, cada una encuadrada en una estación diferente, y ambientada en las playas de Villa Gesell (Argentina).

"Es un lugar en donde los argentinos están construyendo desde los últimos diez años sus casas de veraneo (...). Es un micromundo: un grupo de gente que son amigos, que conocen a los de la casa de al lado...", detalló.

La idea de Chen es que los personajes de las cuatro películas puedan cruzarse: si en una son protagonistas, quizá en otras solo tenga un rol secundario.

Respecto a "Marea alta", el filme parece deudor de las cintas de "home invasion" con ejemplos tan paradigmáticos como "Funny Games" (1997) de Michael Haneke o la reciente "Us" (2019) de Jordan Peele.

Chen admitió que le gusta mucho Haneke y que ve puntos coincidentes con su obra, aunque puntualizó que "el tono" de "Marea alta" es "bastante distinto".

"Hay siempre una búsqueda y un cuestionamiento sobre la moral de los personajes, personajes con los que uno se puede sentir identificado y que encuentran de pronto un dilema ético", dijo.

Así, Chen explicó que el personaje de Laura es bastante "común", con sus "debilidades y vulnerabilidades", pero que finalmente se revela "por líneas de egoísmo y de voracidad"

"Es algo que caracteriza a estos personajes con los que estoy trabajando. Cuando hay que definirse, en una situación de crisis, siempre van a ir en provecho propio", afirmó.

En este sentido, "Marea alta" propone una doble dinámica de poder: Laura domina desde la dimensión de clase y riqueza a los obreros; pero son estos, dos hombres, quienes tienen la sartén agarrada del mango en clave de género.

"Me interesan las tensiones de clase pero también las de género dentro de las de clase. Si esto fuera a la inversa y fuera su marido el que está supervisando la obra y tiene un 'affaire' con una chica que viene a ayudar en los cuidados de la casa, esta película no existe, no se genera ese conflicto", aseguró.

"Se genera al revés. Me interesa ver que nada es blanco o negro. Todo el tiempo hay un vaivén en el poder pero lo que pasa es que cuando termina por definirse por una cuestión económica siempre se va a definir por quien tenga más dinero", dijo.

Con personajes ásperos y poco dados a la empatía, como si la propia película no supiera de qué lado ponerse, Chen apuntó que buscaba un sentimiento de incomodidad y "molestia" en el público.

"Sé que es difícil. Hay gente que me ha comentado que cree que yo estoy haciendo una película solo feminista y defendiendo a Laura y que la mirada a los trabajadores es realmente fea. Ahí realmente se pierden la ambigüedad que intento generar. Pero si una obra no mueve un poco las estructuras internas de las personas que lo están viendo, no sirve", defendió.

