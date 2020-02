Las revisiones detectan a menos de la mitad de los infectados por coronavirus

Los Ángeles, 4 feb (EFE News).- Las revisiones para detectar pasajeros contagiados con coronavirus no son muy efectivas y menos de la mitad de los posibles pacientes son identificados, advirtieron científicos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

Bangladesh Medical personal check the body temperature for arriving passengers at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh, 04 February 2020. EFE/EPA/Monirul Alam