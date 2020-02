Los puertorriqueños buscan estabilidad en EEUU tras cerca de 4.000 temblores

San Juan, 5 feb (EFE News).- En los dos últimos meses se han producido cerca de 4.000 temblores en el sur de Puerto Rico lo que ha llevado a que muchos de sus ciudadanos emigren a Estados Unidos buscando una estabilidad que la incertidumbre les niega.

El alcalde de Guánica -uno de los municipios más afectados por los sismos-, Santos Seda, dijo este miércoles que los ciudadanos están haciendo lo correcto al buscar ayuda en Estados Unidos, tras apuntar una cifra conservadora de 1.000 residentes sólo en su territorio que optaron por emigrar.

Seda, en entrevista radial, sostuvo que "han hecho lo correcto", ya que como aseguró buscan "su salud emocional".

Las palabras de Seda se producen casi un mes después del primero de los sismos que provocaron una crisis que empezó el pasado 6 de enero, fecha en la que un temblor de magnitud 5,8 provocó daños en el suroeste de la isla.

Ese temblor, aunque grave, fue sólo la antesala del que un día después, el 7 de enero, alcanzaría una magnitud de 6,4 provocando un muerto, casi 4.000 refugiados y cientos de viviendas dañadas.

La actividad sísmica continuó durante todo el mes y ayer martes un nuevo temblor, de magnitud 5 y con epicentro 22 kilómetros al sur de Guánica, volvió a provocar pánico en ese municipio, un territorio pobre que ahora se enfrenta a una emigración que dañará todavía más su economía.

La población del suroeste de Puerto Rico tiene razones para hacer las maletas, ya que desde prácticamente el 28 de diciembre la tierra no ha parado de temblar.

El "US NWS Pacific Tsunami Warning Center", unidad de alerta de tsunami del Servicio National de Meteorología (SNM-NOAA) de Estados Unidos, elaboró un vídeo de todos los sismos reportados en Puerto Rico desde diciembre de 2019 hasta enero de 2020 que refleja cerca de 4.000 temblores.

Además, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés) divulgó el informe "La duración potencial de las réplicas del terremoto 2020 del suroeste de Puerto Rico", en el que se advierte de que las réplicas del sismo del pasado 7 de enero podrán prolongarse durante años.

La corriente migratoria que ha generado la actividad sísmica preocupa a las autoridades por las repercusiones que tendrá para los municipios afectados.

El demógrafo Raúl Figueroa señaló a Efe que es todavía pronto para saber las consecuencias migratorias, pero dejó claro que la economía de esos municipios se verá fuertemente afectada.

"Nadie aguanta una bajada de población tan drástica y se trata además de municipios que sin la crisis de los terremotos ya sufrían pérdida de población", dijo, tras añadir que "va a ser drástico".

El director del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Caraballo, dijo a Efe que es normal la tendencia demográfica registrada al sentir la población que no contaba con el suficiente apoyo y entender que en Estados Unidos sí iba a encontrar ayuda.

"Uno de los asuntos preocupantes es que el Censo de EE.UU. tiene que realizarse de forma inminente, pero al haberse ido la población esta no se verá reflejada, lo que supondrá un grave problema para los municipios, que al aparecer como despoblados perderán ayudas federales muy necesarias", advirtió Caraballo.

El alcalde de Guánica dijo que su municipio jamás será el mismo después de los terremotos.

"Estamos fastidiaos", reconoció, tras de describir daños emocionales en la población causa de hasta suicidio, después de que casi un mes de actividad sísmica ayer el temblor de magnitud 5 y con epicentro al sur de Guánica, que también afectó al municipio de Ponce, volviera a dejar momentos de pánico.

El sismo de magnitud de 5 de ayer, no obstante, no interrumpió la actividad de los refugiados en Guánica, muchos de los cuales no estaban en el campamento base de ayuda cuando tembló la tierra.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) presta ayuda en el campamento de Guánica, donde los presentes en el momento del sismo dijeron esperar que todo acabe definitivamente.

El titular del vecino municipio de Cabo Rojo, Bobby Ramírez, reconoció falta de información sobre la reapertura de escuelas, mientras que la alcaldes de Gurabo, Rosachely Rivera, señaló que todas las escuelas de su municipio se mantienen cerradas.

Mientras, las críticas siguen surgiendo por quiénes denuncian que el Gobierno de Puerto Rico solamente ha utilizado 80 millones de dólares del Fondo de Emergencia de los 260 millones disponibles y que autorizó la Junta de Control Fiscal (JSF).

La polémica sigue además abierta sobre cómo se gestionó la ayuda a los damnificados después de las denuncias de que el Ejecutivo, no se sabe bien el porqué, no repartió los víveres disponibles en un almacén de la ciudad de Ponce.

La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo, señaló sobre el asunto que podría demorarse hasta 3 años el saber qué pasó con la gestión de ese almacén, una tardanza que ha levantado polémica.

Longo dijo además que el Departamento de Justicia no entregará a la Cámara de Representantes el informe preliminar sobre la gestión de suministros del almacén de Ponce.

La funcionaria justificó la medida por tratarse "el asunto objeto de la petición mediante la Resolución de la Cámara 1696 de información producto de gestiones investigativas confidenciales".

Longo se negó a contestar parte de las preguntas durante su comparecencia este miércoles ante de la comisión especial de la Cámara baja que investiga la respuesta gubernamental en la crisis de los terremotos.

El presidente de la comisión, Gabriel Rodríguez, dijo que pedirá so pena de desacato que le entregue el resultado de la investigación sobre el almacén.

El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez, convocó hoy a universidades y colegios de profesionales de la salud para servir como voluntarios en la asistencia a las personas afectadas por los terremotos.

"Queremos es obtener los datos necesarios de los campamentos auto gestionados para poder proveer la ayuda", indicó.