El estadounidense Saucedo dice que Liga mexicana le da más proyección que MLS

México, 5 feb (EFE).- El estadounidense Sebastián Saucedo, centrocampista de los Pumas, afirmó que la Liga mexicana le ha dado más proyección para ir a la selección de su país que la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

"Desde que llegué he tenido llamados de la selección mayor de Estados Unidos, pero no pude asistir. Para el Preolímpico hay fechas FIFA y me gustaría ir porque sería un sueño clasificar a los Olímpicos; eso me lo ha dado la continuidad de juego en Pumas", afirmó el jugador en conferencia de prensa.

Saucedo llegó como refuerzo de los Pumas del entrenador español Míchel para el presente torneo procedente del Real Salt Lake de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Tiene 23 años y desde su llegada al conjunto felino ha jugado como titular los cuatro partidos del torneo y ya marcó un gol.

De ahí su ilusión de jugar el Preolímpico de Concacaf el próximo mes de marzo con la Selección de Estados Unidos, a dónde confía ser llamado gracias a que en Pumas tiene continuidad, a diferencia de su estancia en la MLS.

"En la MLS me sentía cómodo porque allá vas al club trabajas y te vas, aquí las concentraciones son más largas, pero me siento mejor acá porque aquí tengo la oportunidad de pelear por el puesto y si lo hago bien sigo siendo titular, algo que no su sucedía allá", resaltó Saucedo.

"La diferencia con la MLS es que esta es una Liga consolidada y ellos están en crecimiento, aunque está invirtiendo en muchos jugadores de alta categoría, además de que ellos dan mayor preferencia a sus figuras por su relevancia y aquí puedes competir por el puesto", explicó.

Del duelo de la quinta fecha en el que Pumas recibirá a San Luis el próximo domingo en el estadio Olímpico Universitario, advirtió la necesidad de hacerse fuertes en casa.

"A San Luis se les va a complicar venir a nuestro estadio, esa es la idea, es un equipo que juega bien, pero nosotros en casa debemos demostrar que va a ser muy complicado sacarnos algún punto".

Pumas marcha invicto en el tercer lugar del torneo de Clausura con ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates.