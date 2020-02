Harrison Ford critica desde México la política migratoria de EE.UU.

México, 5 feb (EFE).- Harrison Ford, ícono del cine mundial gracias a sagas como "Indiana Jones" o "Star Wars", visitó este miércoles México para promocionar su nueva película, "The Call of the Wild", y exhibir también sus ideales al criticar la política migratoria en EE.UU. y defender a Greta Thunberg.

"Estamos enfrentándonos a ciertos problemas de presión en Estados Unidos e intentamos darle solución. Necesitamos una política completa en materia migratoria, necesitamos liderazgo moral. Estados Unidos ha perdido algo de credibilidad en el mundo y estamos ansiosos por volverla a tener", manifestó Ford en una conferencia de prensa.

El actor criticó directamente las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno del actual presidente, Donald Trump.

"Las políticas migratorias (de este Gobierno) son ciertamente devastadoras y necesitamos que se reformen", subrayó Ford, al remarcar que su país debería acoger a las personas, en lugar de ahuyentarlas.

"Hay que invitar a la gente a que venga al país, no a que se vaya", sentenció.

Otro de los temas que preocupan a la estrella es el cambio climático y la posición asumida por Estados Unidos frente a un problema que merece esfuerzos, dijo.

"Estamos luchando, aunque Estados Unidos se haya salido del Acuerdo de París (documento resultante de la COP21 de 2015 y el primer pacto vinculante mundial sobre el clima). A pesar de la falta de interés por parte del Gobierno en el ámbito ambiental, estamos intentando que todo vaya mejor", urgió.

Sobre este tema, Ford aplaudió el levantamiento de voz de Greta Thunberg, la adolescente que se ha convertido en rostro contra la crisis climática y las políticas que actualmente adelantan algunos países en el mundo sobre la temática.

"Aplaudo mucho a Greta por lo que la inspira, su activismo, su papel al representar el interés del joven y admiro su valor, su fortaleza y también su capacidad de manifestarse. Parece que los jóvenes en todo el mundo se han tomado en serio los papeles de líderes", remató.

HABRÁ UNA NUEVA PELÍCULA DE INDIANA JONES

Ford se detuvo también a analizar su carrera artística, que ha tomado un nuevo matiz en su más reciente filme, en el que encarna a un hombre que viaja a Alaska, tras una pérdida, y halla en un perro a un fiel compañero, además de buscar reconciliación con la vida.

Preguntado sobre si le hace falta un Óscar, luego de estar nominado por "Witness" en 1985, Ford aseguró que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no le debe ningún reconocimiento.

"Voy a estar bien, nadie me debe nada", zanjó.

Asimismo, el actor se dijo "agradecido y aún sorprendido" por las oportunidades que se le siguen abriendo en la gran pantalla, mientras espera hacer cosas que aún no ha hecho.

De hecho, el protagonista de "Blade Runner" (1982) se alista para volver a la piel de Indiana Jones y ondear el látigo en esta saga de la cual se espera una quinta entrega.

"Parece una buena idea si tenemos un bien guion y creo que estamos por lograr un buen guion, estamos por hacerla. Para mí, es el proceso de trabajar con un nuevo equipo de personas y es un placer. Actuar es algo que todavía disfruto y espero llevar placer a las personas con las que trabajaré", declaró.

El actor de 77 años hizo hincapié en que, a pesar de ser considerado un héroe para muchos, él no tiene una persona en específico que le cause admiración.

"Admiro a todos los que desempeñan responsablemente su papel en el mundo. Admiro a muchísima gente, no tengo héroes en particular y no creo en héroes. Creo en gente real en el mundo real", especificó.

DE CARPINTERO A ESTRELLA DEL CINE

Sobre su recorrido por "Star Wars" (1977), el actor recordó que llegó de casualidad a la franquicia tras trabajar de carpintero en la oficina de Francis Ford Coppola.

Entró George Lucas, quien estaba justo haciendo pruebas para la película y el realizador se acercó para pedirle el favor de que los ayudara a leer las líneas del papel de Han Solo.

Fue así que Lucas descubrió que Harrison Ford era el indicado para hacer el papel.

"Supongo que el hecho de que estuviera ahí en ese mismo momento fue una coincidencia del destino", dijo.

Ahora, sobre "The Call of the Wild ", que estrena el 21 de febrero, dijo estar lleno de orgullo de estar en el momento correcto, pues es una cinta que solía manufacturar Hollywood hace algunos años.

"Las sagas en las que he trabajado son para la familia y han pasado de generaciones en generaciones. Entonces me parece que este proyecto sigue con esta línea que ha tenido mi carrera. Además me gustó el riesgo de la animación digital", terminó.

