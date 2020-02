Residir en zonas rurales no afecta expectativa de vida, salvo en 3 estados

Colorado (CO), 7 feb (EFE News).- Residir en zonas rurales no afecta de manera negativa la expectativa de vida, salvo en Colorado, Montana y Wyoming, una excepción en la que los hispanos y otras minorías no tienen nada que ver, según un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Texas (TTU).