Colombiano Peñaranda presenta colección inspirado en su historia en la moda

Nueva York, 7 feb (EFE News).- El diseñador colombiano Raúl Peñaranda, que trabajó como botones en Nueva York antes de lanzarse al mundo de la moda, presentó este jueves en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York su nueva colección otoño-invierno "Shine", inspirada en su propia historia de lograr sus sueños.

"Shine" cuenta la historia de una mujer que quiere lucir bella e independiente en todo momento, según Peñaranda, que presentó una colección compuesta en su mayoría de elegantes vestidos largos, algunos asimétricos, pantalones, monos, faldas, blusas con transparencias y el uso de volantes en muchas de las piezas.

La colección se caracteriza por que todas las piezas tienen brillo, en su primer trabajo con Swarovski, realizadas en lentejuelas, y para esta ocasión eligió el negro, dorado, plateado, rojo y azul oscuro.

El brillo, la transparencia y el uso de colores opuestos dominan esta propuesta para una mujer que quiere lucir siempre elegante y moderna y que mostró en la Fundación Ángel Orensanz en Manhattan, donde muchos diseñadores presentan este año su trabajo bajo el lema "El arte ama el Fashion", en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

"Quiero demostrar que el brillo, si se hace de una forma elegante, es exquisito", afirmó a Efe Peñaranda, e indicó además que con esta colección lleva el mensaje de que "Raúl está brillando con luz propia" y que en una Semana de la Moda donde muchas importantes firmas están ausentes "es mi turno de reclamar mi puesto".

Al ritmo de merengue y la salsa de Celia Cruz, las modelos desfilaron con faldas sobre la rodilla con volantes transversales negros sobre una tela a cuadros negros y dorados de lentejuelas, o en volantes asimétricos.

Los monos, con cuello uve y manga corta se caracterizaron por una correa muy ancha, una pieza que la mujer puede llevar al trabajo y luego a una fiesta muy a tono con la época moderna. También usó la correa ancha en atuendos de pantalones y blusa de encajes.

Lo que más destacó de la colección fueron los elegantes vestidos largos que definen las curvas de la mujer, algunos con cuello uve o redondo en la espalda, o abiertos al lado que muestran la pierna, en lentejuelas en combinación de plateadas y negras, negras y doradas o azul oscuro y plateado.

Peñaranda también eligió para esta propuesta adornar sus vestidos con enormes lazos a la espalda, entre ellos uno en lentejuelas rojas con cuello uve mientras que en otros destacó el drapeado.

"Es hora de que Raúl brille y me posicione al lado de las grandes marcas", dijo el caleño que creció en un barrio humilde de Venezuela y que por primera vez llevó a su pasarela faldas que fueron elaboradas en estampados que él mismo diseñó.

Luego de trabajar como botones, Peñaranda entró a la firma de Donna Karan, seguida por la de Tommy Hillfiger en Nueva York y estuvo con la casa Oscar de la Renta a cargo de los estampados, tras lo cual lanzó su propia marca en el 2010.

"Como los estampados son para mí algo personal nunca quise colocar un estampado (en sus creaciones) sólo por tenerlos", argumentó el que es hijo de una costurera.

"No solo quiero presentar una colección exquisita, de las últimas tendencias de la moda sino que quiero inspirar, educar, y crear un diálogo para que todos los soñadores puedan hacer su sueño realidad", dijo a Efe previo a su desfile.

El modisto, que antes de establecerse en Nueva York vivió en Miami cuando dejó Venezuela, aseguró que "no necesito guardarme los secretos o no decirle a nadie las cosas que me han ayudado porque hay para todos. El mundo de la moda está cambiando y hay que ser parte de ese movimiento".

Asegura que el camino para alcanzar su sueño lo comenzó hace diez años cuando lanzó su compañía. "Me he dado cuenta que la meta no es lo más importante. Lo importante es el hoy y eso es lo que estoy disfrutando".

"Estoy agradecido de aprender y poder disfrutar de todo esto. Aquí estaré por mucho tiempo. Cada temporada es una oportunidad no sólo de presentar mi trabajo sino de dónde vengo, mi cultura, que es muy importante", señaló con satisfacción el modisto que terminó su desfile bailando con sus modelos en la pasarela al ritmo de la salsa de Celia Cruz.

"No dejes de soñar porque es gratis", dijo al público el modisto en un vídeo en que cuenta su historia presentado previo al desfile.