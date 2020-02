Kumail Nanjiani: "EE.UU. es un país de inmigrantes y mucha gente lo olvida"

Los Ángeles, 12 feb (EFE News).- Kumail Nanjiani es uno de los actores más versátiles y exitosos del Hollywood actual, acaba de grabar para el gigante Marvel "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek, al tiempo que estrena una serie de Apple TV+ que demuestra que EE.UU. es "un país de inmigrantes".

"Yo soy un inmigrante, como toda mi familia. Este es un país de inmigrantes y mucha gente lo olvida", ha explicado a Efe Nanjiani, responsable de crear "Little America" junto a su esposa Emily V. Gordon, una serie que sigue, en diferentes episodios, las historias de inmigrantes de todas partes del mundo que comenzaron una vida en EE.UU.

Los protagonistas de la nueva serie de Apple son personas corrientes, que no ocupan titulares, pero con historias extraordinarias; un refugiado de la guerra de Siria perseguido por su sexualidad, un adolescente de 12 años que toma las riendas del negocio de sus padres deportados o una joven universitaria de Uganda que decide rendir honor a la tradición de su familia, a miles de kilómetros.

"Quien asocie la palabra 'estadounidense' con un tipo de persona muy determinada en su cabeza... Tiene una mentira completa", describe el actor, que vivió en Pakistán hasta los 18 años, cuando se mudó a Estados Unidos para estudiar en la universidad, antes de conocer a Gordon y triunfar en Hollywood.

A pesar que el caso de Nanjiani reproduce a la perfección el "sueño americano", él mismo analiza en la serie casos de fracaso o resultados inesperados. "La idea del 'sueño americano' como la de llegar a ser lo que se quiere si se trabaja duro... que nadie piense que es totalmente cierto", detalla.

Por ello, tenía sentido que el actor, a quien muchos recuerdan como el informático de la serie de HBO "Silicon Valley" y Gordon produjeran juntos un programa que muestra la realidad de un país que muchas veces no se retrata de la misma forma en los medios de comunicación o de entretenimiento, tal y como explica la pareja en una entrevista.

Pregunta: A veces se señala a la inmigración como un problema, pero Estados Unidos tiene una historia que muchos definen como un país de inmigrantes. ¿También lo ven así?

-Nanjiani: "Yo soy un inmigrante, mi familia era inmigrante, este es un país de inmigrantes y mucha gente lo olvida. Algunos asocian la palabra 'estadounidense' con un tipo de persona muy determinada en su cabeza (...) y tienen una mentira completa. Lo estadounidense engloba a muchos tipos de personas, que tienen muchas formas diferentes de hablar y de mostrarse".

Pregunta: ¿Está comenzando a cambiar ese concepto?

-Nanjiani: "Creo que está cambiando, indudablemente. Y es bueno. La sociedad se está volviendo más diversa".

-Gordon: "Pero depende de dónde preguntes... ¿En el Estados Unidos real o en el de los medios de comunicación? Aunque puedo decir, que en los medios estamos trabajando en ello. No era nuestro único objetivo, pero si que estamos viendo que el público demanda otras historias, contadas desde otras perspectivas y además hacen dinero".

Pregunta: Justo, hablando de apostar por estas historias, Apple apoyó por "Little America" ¿Cómo fue?

-Gordon: "Nosotros llevamos el programa a muchos sitios que lo rechazaron y Apple lo quiso. Nos dejaron mucha libertad para hacer el "show" que queríamos, y nos dieron la oportunidad."

-Nanjiani: "Nos dijeron 'entendemos la idea, la tenemos y apoyamos lo que vais a hacer'".

Pregunta: Tal y como están ciertas cosas en la política, con discursos antiinmigración ¿evitó hacer un documental demasiado político?

-Nanjiani: "Sabíamos que la serie iba a ser indudablemente política, fuera cual fuera la intención. Aunque si algo pasa, puedes luchar contra ello o a favor de algo. Nosotros luchamos a favor de algo".

Pregunta: Llegó desde otro país y ahora protagoniza una película de una franquicia tan exitosa como Marvel. ¿El "sueño americano" existe?

-Nanjiani: "Yo he sido muy afortunado y he tenido muchas oportunidades, el sueño es accesible para algunos y otros no, depende de los accesos y privilegios. Es algo que no siempre se consigue dependiendo de dónde eres o lo que aparentas."

-Gordon: "Pero yo pienso que el 'sueño americano' no tiene que ser un logro salvaje como una película de Marvel. Es algo que tiene que cambiar. Los protagonistas de 'Little America' tienen cada día sus pequeñas victorias cotidianas."

-Nanjiani: "La idea del 'sueño americano' como llegar a ser lo que se quiere si se trabaja duro... que nadie piense que es totalmente cierto".