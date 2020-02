La comediante Michelle Rodríguez: "las mexicanas triunfamos por ser unidas"

México, 13 feb (EFE).- Las actrices mexicanas, pese a que se enfrentan a un mundo dominado por hombres, han logrado abrir puertas en el cine gracias a la unión y apoyo que han logrado entre ellas, dijo este jueves a Efe la comediante Michelle Rodríguez.

La actriz, quien es punta de lanza en el "stand up" (monólogo) mexicano, aseguró que las mujeres mexicanas han demostrado que "somos unas chingonas".

"Somos trabajadoras, leales, comprometidas y eso hace que las puertas se vayan abriendo laboralmente", dijo tras participar en un evento sobre salud sexual desde la Ciudad de México, en calidad de embajadora.

Resaltó que han sido justo estas características las que han llevado a que las mexicanas triunfen en otras latitudes, como lo han hecho Salma Hayek, Eiza González, Kate del Castillo y Paola Núñez, quienes se han abierto paso en Hollywood.

"No existen límites más que saber que nosotras podemos. Y solo apoyándonos abriremos una brecha más grande en esos escenarios", aseguró la también cantante.

Sin embargo, señaló que no todo ha sido fácil, pues en el área del la comedia del "stand up" ha sido complicado adentrarse ya que muchos creen que las mujeres no pueden hacer ese tipo de comedia.

"Hemos demostrado nuestro talento, pero también es porque las mujeres escritoras, comediantes, 'standuperas' estamos siempre al pie del cañón y lo sabemos hacer bien", aseguró.

La comediante dijo estar emocionada por sus proyectos personales, ya que actualmente, entre otros, participa en la obra "Chicago", la adaptación mexicana del musical de Broadway.

Además, aseguró, está trabajando en la versión mexicana de la comedia "I feel pretty", protagonizada en 2018 por la comediante Amy Schumer y en el que Rodríguez tomará el papel principal.

"Estoy emocionada porque será mi primer protagónico en cine", celebró.

Rodríguez dijo que esta película buscará dejar un mensaje al público que le toque el alma e instó a "aprender a ser quienes somos y a ser felices como somos".

La actriz también está a la espera del estreno de la secuela de la cinta "Mirreyes vs Godínez", la cual será dirigida por Chava Cartas y del estreno de otra película en la que presta su voz, aunque por el momento no quiso revelar el nombre.

