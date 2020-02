La "última guía" para entender el desarrollo de las elecciones en EE.UU.

Nueva York, 14 feb (EFE News).- El libro "La última guía sobre las elecciones de 2020" ("The Ultimate Guide to the 2020 Election", en inglés), expone las claves del intrincado proceso electoral estadounidense y hace un diagnóstico pesimista del actual ambiente político, que tilda de "tribalista" y "extremista".

Democratic presidential candidate Senator Bernie Sanders speaks during his primary night event at Southern New Hampshire University in Manchester, New Hampshire, USA, 11 February 2020. EFE/EPA/Justin Lane