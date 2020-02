Representante PNP pide Junta aumento presupuesto para Oficina de Innovación

San Juan, 18 feb (EFE News).- El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Aponte, solicitó a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, que apruebe la asignación de unos 20 millones para el presupuesto del año fiscal 2020-21 pedida por la principal ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno, Glorimar Ripoll.

"El actual presupuesto para la seguridad cibernética del gobierno no es suficiente. Ante los eventos más recientes de actividad criminal cibernética en contra de las plataformas electrónicas del gobierno en varias agencias y dependencias, se hace imperativo que se aumente la partida presupuestaria para la Oficina de Innovación e Información del Gobierno. Por eso nos unimos al pedido de su Directora', comentó el representante por acumulación en un comunicado.

En el día de hoy, Ripoll oficialmente hizo una petición a la Junta de 20 millones para el próximo presupuesto que inicia en julio primero.

Según dijo la funcionaria, el 15 de enero la Junta les otorgó una asignación especial de apenas unos 2,5 millones de dólares.

"Los sistemas cibernéticos del gobierno guardan todo tipo de datos, tanto de individuos como empresas. Dentro de esos bancos de información existen nombres, números de Seguro Social, cuentas bancarias, direcciones, certificados de nacimiento y defunción, licencias de conducir y de armas, deudas públicas y privadas, entre muchos otros datos", añadió.

"Es hora de fortalecer la seguridad de la infraestructura cibernética del Gobierno haciendo las inversiones necesarias para ello. Para ello, se tiene que identificar las áreas vulnerables y solicitar los recursos necesarios. La Junta de Supervisión Fiscal también tiene que involucrase en este esfuerzo, pues este tipo de crimen toca a todos y descarrila cualquier esfuerzo que se esté realizando para restructurar a Puerto Rico", dijo el también expresidente de la Cámara de Representantes.

"Desde hace varios años he luchado por reforzar la seguridad cibernética, no sólo en las agencias y dependencias del gobierno, tanto a nivel estatal como municipal, sino también en nuestras escuelas y hogares. Es por eso que he presentado legislación dirigida a educar, prevenir e investigar cualquier tipo de ataque cibernético y también hoy me uno a este pedido, vital después de los pasados acontecimientos", finalizó Aponte.