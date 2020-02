Piden en Miami cese de detención "arbitraria" del jefe de gabinete de Guaidó

Miami, 21 feb (EFE News).- La familia del jefe de gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero, exigió este viernes en Miami la liberación "inmediata" del opositor venezolano, cuya detención hace casi un año ha sido catalogada oficialmente como "arbitraria" por un grupo de trabajo de Naciones Unidas.

"Les pido a los países democráticos que se acojan a esta decisión y que le exijan al Estado venezolano que cumplan con esta decisión y que liberen inmediatamente a Roberto Marrero y a todos los presos políticos que ya pasaron por este proceso", indicó la esposa del político, Romy Moreno, en una rueda de prensa en Miami.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria equiparó esta semana el caso de Marrero a los de otros opositores al gobierno de Nicolás Maduro como Juan Requesens y pidió su liberación y ahora el ejecutivo de Nicolás Maduro tiene seis meses para emitir un informe en el que demuestre los avances realizados para cumplir este dictamen del organismo internacional.

El jefe de gabinete de Guaidó -quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países que consideran a Maduro un usurpador del poder, pues no reconocen los resultados de la últimas elecciones presidenciales (2018)- fue detenido el 21 de marzo de 2019 en su casa y ha sido acusado de pertenecer a una célula terrorista, introducir armas en el país y conspirar contra el gobierno.

"La detención no tiene base legal y es parte de un patrón que hace el gobierno de Venezuela en contra de la oposición política. Esta resolución dice que Roberto Marrero fue detenido por violación de sus derechos políticos, por ser miembro de Voluntad Popular y por ser la mano derecha de Juan Guaidó", explicó la abogada de la familia, María Daniela Rivero.

Marrero lleva nueve días incomunicado, según la familia.

"No estamos teniendo esa comunicación. Mi cuñada no ha podido recibir esa llamada porque está aislado desde el miércoles de la semana pasada. No sabemos si está comiendo ni en qué condiciones está. Exigimos que nos muestren que está bien y que les restituyan sus derechos", dijo la hermana del detenido, Belén Marrero, en la rueda de prensa.

La Organización de Naciones Unidas, que es uno de los pocos organismos internacionales que mantiene la comunicación con el régimen venezolano, considera que se violó su presunción de inocencia con la detención de Marrero, una decisión que familia celebra ya que "es favorable a Venezuela y a las familias que luchan por la democracia y la libertad".

"Su único delito es luchar por la democracia. Él es un hombre de acuerdos, de palabra, de tender puentes. No es justo lo que le está pasando a Roberto. En nombre de la democracia y el respeto que debe exigir en el mundo pedimos que nos apoyen en la libertad inmediata de Roberto", lamentó la esposa del opositor.

El Gobierno de Maduro, quien está en la Presidencia de Venezuela desde 2013, tiene detenido también a un tío de Juan Guaidó que regresó con él al país después de la gira que el titular de la Asamblea Nacional hizo como presidente encargado por países de América Latina, Europa y Estaos Unidos.

Juan José Márquez fue detenido desde el 11 de febrero después de que agentes de aduanas afirmaran haber detectado que trasladaba explosivos sintéticos, chalecos antibalas y un plan, redactado en ingles, para cometer atentados terroristas, lo que fue calificado "de vil y burdo montaje" por su abogado, Joel García.