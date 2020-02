Billie Eilish logra otro récord con el estreno de su canción para James Bond

Los Ángeles, 21 feb (EFE News).- Después de hacer historia en los Grammy y de actuar en los Óscar, Billie Eilish marcó este viernes otro récord al lograr que su canción para la próxima película de James Bond, "No Time To Die", haya registrado el mayor número de escuchas en el estreno de un tema para la saga cinematográfica.

US singer Billie Eilish arrives for the Brit Awards 2020 at the O2 Arena in London, Britain 18 February 2020. EFE/EPA/Vickie Flores