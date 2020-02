Los estadounidenses Wooten, Ludwig y Wyat arrasan en certamen en México

México, 22 feb (EFE).- Los estadounidenses Jacob Wooten, Matt Ludwig y Audie Wyat barrieron este sábado en el Encuentro Internacional de salto con garrocha México, celebrado en la explanada del Estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el mar.

Wooten reinó con 5.90 metros en su segunda oportunidad, seguido de Ludwig, con el mismo registro, y Wyat, con 5.82.

"Fue asombroso, me voy contento porque la marca me acerca a los Juegos Olímpicos y contento porque el evento fue sensacional, de un gran nivel", subrayó Wooten al final de la competencia en la que intentó saltar seis metros, pero falló en tres oportunidades.

Matt Ludwig quedó segundo al saltar 5.90 en su tercer intento. Su compatriota Audie Wyat, fue tercero, registró 5.82 en su segundo intento.

El mexicano Jorge Luna terminó en la cuarta posición con un salto de 5.62 metros, mientras que su compatriota Víctor Castillero falló en sus intentos de superar los 5.40

En el concurso de mujeres la ganadora fue la canadiense Anicka Newell quien se llevó la competición con un salto de 4.55 metros, aunque falló en sus tres intentos de conseguir la marca de 4.70.

"En el primer intento me quedé muy cerca de lograr la marca olímpica; ya para el tercer intento me sentía cansada; de todas maneras me voy feliz por mi desempeño y estoy segura que en un futuro conseguiré la marca", confesó Anicka Newell.

La cubana naturalizada estadounidense Daylis Caballero se quedó con la segunda plaza al saltar 4.45 y el tercer puesto fue para la también estadounidense Lexi Jacibus.

La peruana Nicole Hein fue cuarta e impuso un nuevo récord de salto con pértiga para su país al registrar un salto de 4.25 metros.

Las mexicanas Rebeca León y Andrea Velasco terminaron sexta y séptima, respectivamente, con registro de 3.80 metros.