3-0 (4-1). Los Martínez ponen al Atlanta en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Kennesaw (Georgia, EE.UU.), 25 feb (EFE).- La definición goleadora del Atlanta United volvió a estar presente con el argentino Gonzalo Martínez y el venezolano Josef Martínez, autores de los tres tantos, que permitieron al equipo de la MLS vencer por 3-0 al CD Motagua de Honduras en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y ganar la eliminatoria por un global de 4-1.

Después del empate (1-1) conseguido en el partido de ida, el excampeón de la MLS volvía a su campo con un marcador favorable, que le permitía marcar los tiempos y sin la necesidad de arriesgar en busca del gol.

El entrenador holandés Fran de Boer leyó perfectamente el tipo de partido que su equipo necesitaba, seguridad atrás, tocar bien el balón en el centro del campo y buscar siempre la portería del equipo hondureño.

Eso fue lo que sucedió en el Fifth Third Bank Stadium, de la Universidad de Kennesaw (Georgia), donde se disputó el partido, al no permitir que el Motagua tuviese oportunidades de hacer gol ni de inquietar al arquero Brad Gruzan.

Mientras que el Atlanta United aprovechó la primera ocasión clara que se le presentó a los 40 minutos para poner el 1-0 que sería decisivo.

Su autor, el Gonzalo Martínez, el delantero argentino que culminó una excelente triangulación con toque magistral de Josef Martínez para penetrar en el área y de pierna izquierda y por bajo batió cruzado al arquero Jonathan Rougier.

Eso era todo lo que necesitaba el equipo de la MLS y también el premio a su mayor dominio y oportunidades de gol, el irse al descanso con la ventaja de 1-0.

Pero de Boer entendió que el resultado no les daba ningún tipo de seguridad de superar la eliminatoria, y el mensaje en el vestuario no fue otro que el de buscar el segundo gol con el que sellar el pase a los cuartos.

Eso fue exactamente lo que sucedió y de nuevo, Gonzalo y Josef, de protagonistas, pero cambiando los papeles en la ejecución del 2-0, que llegó al minuto 61.

Josef recuperó un balón el centro del campo, se lo pasó a Gonzalo y este le puso un pase en profundidad para que el internacional venezolano superase a la defensa del Motagua y también, sin apenas ángulo batir a media altura al arquero Rougier.

Entonces el partido quedó sentenciado, pero faltaba ponerle todavía la guinda al pastel de la exhibición dado por Gonzalo y Josef, quien fue el que se encargó de darle la asistencia para que el goleador argentino pusiese el definitivo 3-0 y lograse un doblete en su cuenta personal.

Mientras, el centrocampista irlandés Jake Mulraney, que hizo su debut con el Atlanta United, fue la gran novedad del equipo de la MLS.

Las estadísticas del partido no dejaron ninguna duda de la superioridad del Atlanta United, que acabó con 17 tiros, seis fueron a puerta, por ninguno del Motagua de los seis disparos que hizo en todo el partido.

El Atlanta United tuvo el 60 por ciento del tiempo la posesión del balón.

Ahora, el Atlanta United tendrá que esperar a conocer al rival de cuartos de final que saldrá del ganador de la eliminatoria que protagonizan las Águilas del América y el Comunicaciones de Guatemala, con empate a 1-1 en el partido de ida y el de vuelta se jugará mañana, miércoles, en el Estadio Azteca.

Ficha técnica:

3. Atlanta United: Brad Guzan; Franco Escobar, Fernando Meza, Anton Walkes; Brooks Lennon, Emerson Hyndman (m.88, Mohammed Adams) Jeff Larentowicz), Eric Remedi, Jake Mulraney (m.81, Luiz Fernando); Gonzalo Martínez (m.88, Jeff Larentowicz), Ezequiel Barco; y Josef Martínez.

Entrenador: Frank de Boer.

0. CD Motagua: Jonathan Rougier; Félix Crisanto (m.54, Wálter Martínez), Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Omar Elvir; Matías Galvaliz (m.58, Gonzalo Klusener), Reinieri Mayorquín (m.69, Rubilio Castillo), Héctor Castellanos, Kevin López; y Roberto Aldana.

Entrenador: Diego Vázquez.

Goles: 1-0, m.40: Gonzalo Martínez. 2-0, m.61: Josef Martínez. 3-0, m.83: Gonzalo Martínez.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica). No mostró tarjetas.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que disputaron el Atlanta United de la MLS y el CD Motagua de Honduras en el Fifth Third Bank Stadium, de la Universidad de Kennesaw (Georgia).