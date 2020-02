Sofía Reyes: Antes de que saliera 'Idiota' mandé la canción al que la inspiró

Los Ángeles, 26 feb. (EFE News).- Sofía Reyes aprovechó el Día de los Enamorados para estrenar "Idiota", una canción que no es precisamente romántica y que mandó al chico que la inspiró "antes de que saliera", ya que es alguien a quien conoció un 14 de febrero.

"Él también es una persona muy libre y cada vez que había química se asustaba y se iba, era como demasiado bueno. Él es un idiota pero yo también porque sigo aquí, entonces la canción es tú idiota y yo idiota", contó la cantante mexicana a Efe minutos antes de dar un concierto en Los Ángeles (EE.UU.) para celebrar el lanzamiento.

Aunque algunos medios especularon con que el título de la canción iba para su expareja, Ricky Montaner, Reyes explicó con total naturalidad el origen de la letra.

"Conocí el año pasado a un tipo al que le dediqué la canción, lo conocí el 14 de febrero y no fue planeado. Es un tipo con el que empecé a salir y yo estaba en esta etapa de mi vida en la que acababa de terminar una relación y quería estar soltera", aseguró.

Así que en el momento en el que sucedió ese breve romance, la artista encontró inspiración para ponerse a escribir su nuevo tema, que ya roza los ocho millones de visitas en YouTube.

"Somos muy amigos. Antes que de saliera la canción se la mandé y él ya sabía que estaba haciendo una canción, pero no romántica o de amor", recordó.

"Pero no le ha sentado mal -aclaró-. Uno lo escucha y es como que te sube el ego, te sientes insultado y un poco 'por qué no estuve ahí', es como una serie de emociones que te chocan".

Emociones que también expresó Reyes al hablar de su alegría por dar un concierto íntimo con "amigos y compañeros" en la capital de California, donde se presentó para celebrar esta nueva etapa en su carrera, en la que tiene como objetivo publicar un disco con un estilo más propio y personal.

"He encontrado mi lugar, ha sido un proceso interesante y estoy en una etapa increíble. No sé si es madurez o qué esta pasando pero es impresionante. Estoy con confianza de adónde voy", aseguró.

Con el lanzamiento de "Idiota", la cantante de éxitos como "1, 2, 3" de R.I.P. con Rita Ora y Anitta, potenció su imagen personal y pretende dar un impulso a su carrera musical.

"Es solo el principio", prometió Reyes.

En ese nuevo estilo, la mexicana de la ciudad de Monterrey luce más sus raíces norteñas con un estilo vaquero muy presente en el video musical de "Idiota" y también en sus actuaciones.

"Tenía ganas de vestirme vaquero, va mucho con la marca de 'Idiota' y seguirá -avanzó-. Mi estilista Pau es de Chihuahua (México) y tenemos una conexión cañona del proyecto".

Asimismo, Reyes, que pronto publicará sus colaboraciones con Lauv, titulada "El Tejano", y Fariña, habló de su próximo álbum.

"Estoy escribiendo más que nunca, cosas muy padres -dijo-. En ciertos momentos cuidaba más qué escribir, pero ahora por ejemplo en canciones puedo poner 'la neta' y antes yo decía 'no puedo porque solo en México van a conocer la palabra'".

"No se trata de eso, si no de que me conozcan como soy", reconoció.

Además de buenas letras, estilo norteño y otros ritmos, Reyes prometió nuevas colaboraciones en este momento de explosión de la música latina, pues ya ha conversado con artistas como Jesse & Joy, Steve Aoki o incluso Christian Nodal.

"En los premios surgen cosas impresionantes, le digo a mi equipo que quiero hacer una canción con Christian Nodal y al día siguiente presento un premio con él. Con Steve Aoki he estado platicando. Uno va vibrando y trayendo a gente de forma natural", aseguró.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento