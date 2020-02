Legislatura de Colorado aprueba abolición de la pena de muerte en el estado

Denver (CO), 26 feb (EFE News).- El Congreso de Colorado aprobó este miércoles la abolición de la pena de muerte "en todas las circunstancias" por crímenes cometidos a partir del 1 de julio de este año y, dada la previsible firma del proyecto por parte del gobernador demócrata Jared Polis, este estado tiene el camino allanado para convertirse en el número 22 de Estados Unidos que elimina la pena capital.

Con 38 votos en favor y 27 en contra, el proyecto HB 20-100 pasó este día su tercera lectura en la Cámara de Representantes, de fuerte mayoría demócrata, al cabo de unas cinco horas de testimonios de los legisladores y luego de que el martes pasara una segunda lectura.

"Agradezco a todos quienes vinieron al Capitolio (de Colorado) durante varias semanas para testificar en favor de esta ley. Hemos terminado con la pena de muerte. La hemos abolido", comentó en sus redes sociales la representante estatal Adrienne Benavidez, demócrata y copatrocinadora de la medida, luego de la votación final.

Con la aprobación el pasado mes en el Senado, se daba casi por hecho que la norma fuera aprobada en la Asamblea General (Congreso estatal).

Muchos de los opositores a la medida, entre ellos el congresista demócrata Tom Sullivan, cuyo hijo fue asesinado en el tiroteo de 2012 en un cine de Aurora, esgrimieron que las familias de víctimas de asesinato serían las más perjudicadas si la pena de muerte no está entre las opciones de sentencia.

Medios locales, como The Denver Channel, dieron cuenta de que en la sesión de este miércoles muchos legisladores, tanto demócratas como republicanos, pidieron sin éxito que la propuesta fuera resuelta por los votantes en la papeleta de votación de noviembre.

Tras la aprobación del proyecto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó su satisfacción de que Colorado vaya a convertirse en el estado número 22 que elimina la pena de muerte, en "un movimiento" en que los estados "de todo el país están reconsiderando" ese castigo.

"Ya sean familiares de las víctimas, fiscales, oficiales de correccionales o simplemente ciudadanos preocupados, los residentes de Colorado han pasado meses pidiendo el fin de un sistema injusto y descompuesto", señaló Helen Griffiths, de política pública en la ACLU de Colorado.

Por su parte, Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Pena Capital en ACLU, dijo que la aprobación de la medida es una "tremenda victoria para la justicia".

"La pena de muerte no tiene lugar en Estados Unidos. Casi 50 años de datos en la era moderna de la pena de muerte han demostrado que no hay forma de ejecutar a las personas de una manera que no sea racialmente sesgada, arbitraria, costosa e inhumana", señaló.

"Además, 167 personas inocentes han sido exoneradas oficialmente del corredor de la muerte desde 1973. No hay excusa para que ningún gobierno que respete la justicia, la equidad y la dignidad humana continúe ejecutando a su gente", añadió.

La última persona ejecutada en Colorado fue Gary Lee Davis (convicto de asesinar a una mujer) en octubre de 1997.

En la actualidad, tres hombres esperan su ejecución: Robert Ray y Sir Mario Owens fueron condenados por asesinar en 2005 a una pareja de jóvenes para evitar que testificasen en su contra. Y Nathan Dunlap asesinó a cuatro personas en un restaurante en 1993. La ley aprobada este miércoles no es retroactiva, por lo que no se beneficiarán de la nueva medida.