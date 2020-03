El Tribunal Supremo estudiará de nuevo la legalidad del Obamacare

Washington, 2 mar (EFE News).- El Tribunal Supremo admitió este lunes a trámite una demanda para revisar de nuevo la legalidad de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como "Obamacare", después de haber fallado ya en dos ocasiones a favor del mantenimiento de esa política que amplía el acceso a la sanidad, y que fuera aprobada por la anterior Administración del presidente Barack Obama.

La solicitud para la revisión judicial de la legalidad del "Obamacare" fue planteada en esta ocasión por un grupo de estados con gobernadores demócratas, que con esta medida esperan que los jueces del Supremo rechacen la decisión de un tribunal inferior que falló en contra de esa política por considerarla inconstitucional.

Los estados controlados por los demócratas desean un fallo del Supremo en contra de la decisión de un panel de la corte de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), que el pasado año declaro inconstitucional el mandato de obligatoriedad del "Obamacare" para que las personas compren un seguro de salud.

El caso había sido presentado por gobiernos estatales controlados por los republicanos, que argumentaron que cuando el Congreso eliminó en 2017 el requisito de obligatoriedad de que la mayoría de los estadounidenses obtengan seguro de salud, la ley entera se convirtió en inconstitucional.

Al rechazar la obligatoriedad de que las personas tengan que tener un seguro médico, el tribunal había mandado el tema a un juzgado del distrito de Texas para que determinara si eliminando esa premisa el resto de la ley podría mantenerse, pero su decisión fue que debía revocarse toda la ley, una tesis que defendía el Gobierno del presidente Donald Trump.

El Supremo ya había rechazado una moción presentada por la Cámara de Representantes y por los gobiernos estatales controlados por los demócratas para escuchar este caso, pero con esta admisión a trámite del caso, se espera que el alto tribunal pueda ver el tema en su período de decisiones que comienza en octubre.

NO ANTES DE LAS ELECCIONES

Aunque el Supremo no dijo cuándo podría pronunciarse definitivamente, a tenor de su ritmo de trabajo no se espera que haya una decisión hasta la primavera o el verano de 2021, por lo que hasta entonces no se sabrá a ciencia cierta el futuro de la cobertura médica de unos 20 millones de estadounidenses inscritos en el plan.

De este modo, se mantendrá la duda sobre el futuro del "Obamacare", una ley a la que se ha opuesto el presidente Trump desde su campaña para las anteriores elecciones de 2016, hasta después de los comicios de noviembre próximo, en los que los aspirantes demócratas apoyan el mantenimiento e incluso ampliación de los programas de sanidad pública.

Los demócratas han instado a los jueces del Supremo a actuar rápidamente a pesar de que los tribunales inferiores no habían emitido fallos definitivos para mantener la atención del público sobre este tema durante la actual campaña electoral y debido al futuro incierto que afronta el programa sanitario.

Trump había prometido en campaña desmantelar "Obamacare" con la promesa de reemplazar ese programa por "uno mejor", pero sus intentos de desmontar el sistema fracasaron en el Congreso tras una dramática votación en la que el fallecido senador republicano John McCain apoyó la ley de Obama, con lo que no ha sido capaz de proponer un sistema alternativo.

La organización Latino Victory Fund destacó que “el bienestar de millones de estadounidenses ha quedado en manos del Tribunal Supremo, que en su fallo debe optar por defender una ley que ha salvado vidas y ha brindado atención médica a millones o estar del lado del patrón de política de crueldad de Trump".

“Trump y los republicanos no tienen ningún plan para proporcionar acceso a la atención médica para nuestras familias una vez que cumplan su desastroso plan de eliminar el cuidado de Obama", agregó la organización latina.

También la organización American Bridge, que mencionó a los senadores que han votado contra el mantenimiento del "Obamacare", dijo que el cuidado de la salud será uno de los temas electorales este año que afectará a los candidatos republicanos "que siguen empeñados en sacar a millones de sus seguros y encarecer la atención médica".

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, señaló que "sin el mandato individual, toda la ley se vuelve insostenible".

"El gobierno federal no puede ordenar a los ciudadanos privados que compren un seguro inferior al que no desean, y espero finalmente resolver el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos", agregó a través de un comunicado difundido por su oficina hoy.

ANTECEDENTES A FAVOR

El alto tribunal ya falló en dos ocasiones a favor de "Obamacare" en 2012 por 5 votos a 4 y en 2015 por 6 a 3.

En ambas ocasiones, el juez conservador John Roberts votó junto a los cuatro demócratas para decantar la balanza del tribunal.

En el caso de 2015 también votó a favor de "Obamacare" Anthony Kennedy, que el año pasado fue reemplazado por el controvertido Brett Kavanaugh.