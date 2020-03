La "soñadora" Erika Andiola pide unidad en torno al nominado demócrata

Tucson (AZ), 3 mar (EFE News).- La reconocida líder nacional del movimiento de los "soñadores" Erika Andiola defendió que el Partido Demócrata debe unirse en torno al ganador del proceso de primarias para intentar tener más opciones de derrotar en noviembre al presidente Donald Trump, según dijo en entrevista con Efe.

Andiola, quien formó parte del equipo de Bernie Sanders en la campaña electoral de 2016, señaló que, al margen del aspirante que se haga con la nominación, el Partido Demócrata no puede permitirse la fragmentación y, en concreto, que algunos desilusionados no voten en las generales, como ocurrió hace cuatro años entre los seguidores del senador por Vermont.

Cansada de que el tema migratorio no sea aspecto fundamental de la campaña electoral, esta "soñadora" logró interrumpir momentáneamente el debate demócrata del pasado 20 de febrero al increpar al exvicepresidente y candidato Joe Biden, al que acusó a gritos de "deportar a tres millones de personas".

Pregunta: Bernie Sanders se perfila como uno de los favoritos a ganar la nominación demócrata ¿Qué piensas de los ataques en su contra, de que aquellos que dicen que sus ideas son demasiado "socialistas"?

Respuesta: Creo que el "establishment" demócrata no está acostumbrado a un cambio tan drástico y tienen miedo de una persona que trae ideas tan diferentes, ideas progresistas.

Personalmente, creo que son ideas que hablan simplemente de tener un país donde las personas pobres y las personas de clase trabajadora tengan las mismas oportunidades que las de una persona rica que tiene billones (miles de millones) de dólares.

Las personas que hemos seguido a Bernie queremos una oportunidad, de que todos podamos tener acceso a seguro médico, de ir a la universidad, de que los pobres no se hagan más pobres y los ricos más ricos. Sin duda hay gente que tiene miedo porque hay muchos que están siguiendo estas ideas y las encuestas lo demuestran.

P: ¿Qué piensas de los mensajes en Twitter que el presidente Trump ha enviado sobre el senador Sanders?

R: Nadie sabe que está en la cabeza del presidente Trump, pero creo que con estos mensajes está creando más división en el país y es algo que quiere utilizar a su favor.

Sin duda el presidente Trump es un gran manipulador, es un "manipulador en jefe". Sabe manejar muy bien las redes sociales y al enviar mensajes de que Bernie va a ganar y de que tiene ideas "socialistas" quiere fragmentar al "establishment" demócrata.

P: ¿Bernie Sanders tiene posibilidades de ganar estados conservadores como Florida y Arizona?

R: Creo que sí existe la posibilidad de que se ganen estos estados. Hay muchos votantes que buscan cosas diferentes, que no están de acuerdo con el "establishment" que ha manejado el país por años.

Sanders sigue atrayendo el voto de los jóvenes, quienes quieren ver un cambio y así lo ha demostrado las victorias que ha tenido hasta el momento (las primarias de New Hampshire y Nevada).

P: Cómo miembro de la campaña de Sanders en el año 2016 ¿Qué cambios notas respecto a la que ahora lleva a cabo el senador?

R: Internamente hay muchas diferencias, en 2016 era la primera vez que aspiraba a la Presidencia, creo que hay cosas que han mejorado. Externamente es similar a lo que se hizo en 2016, la diferencia es que ahora tiene una plataforma mucho más grande y hay más personas que lo conocen, hay mucho más oportunidades de que gane la nominación.

P: ¿Por qué esta vez no formaste parte de la campana de Bernie Sanders?

R: Honestamente estaba muy cansada, estar en una campaña es muy difícil, decidí enfocarme y trabajar con (la organización proinmigrante) RAICES, tuve la invitación pero escogí apoyar por fuera de la forma que pudiera y seguir luchando por los derechos de los inmigrantes.

P: Aunque se logre elegir a un presidente demócrata, todo indica que el Senado seguirá bajo control del Partido Republicano. ¿Se podría lograr una reforma migratoria?

Sin duda un presidente demócrata enfrentaría varios retos, pero debemos recordar que hay muchas cosas que un presidente puede hacer del lado ejecutivo. Como cabeza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con una orden puede parar las deportaciones, permitir que regresen personas que han sido deportadas injustamente.

Es verdad que debemos cambiar nuestras leyes migratorias, que son anticuadas, pero hay mucho que el presidente puede hacer sin tener que esperar a que el Congreso actúe.

P: Tú has criticado fuertemente en las redes sociales a los candidatos demócratas por no tocar a fondo el tema migratorio. ¿Por qué estás tan disconforme?

R: Es una de las cosas por la que muchos nos sentimos "invisibles". Hay tantas personas que están sufriendo los ataques de Trump y al ver tantos abusos a los derechos humanos pensé que se hablaría más. Al ver familias separadas en la frontera, niños separados de sus padres y puestos solos en celdas, y que no se toque este tema en los debates presidenciales es frustrante.

Todos los candidatos hablan sobre apoyar una "reforma migratoria comprensiva", pero esto puede significar muchas cosas para cada uno de ellos. El "diablo esta en los detalles".

P: ¿Qué te gustaría preguntarle a cada uno de los actuales candidatos demócratas?

R: Me gustaría que cada uno de ellos explicara a detalle qué harían en su primer día como presidente para terminar con la "maquinaria de deportación" que se ha implementado bajo la Administración Trump y también bajo la Administración del presidente Barack Obama.

No podemos olvidar que Obama hizo muchas cosas buenas, pero también hubo miles de deportaciones bajo su presidencia, no queremos que se repita lo mismo cuando Obama nos prometió una reforma migratoria en sus primeros 100 días y no cumplió.

P: ¿Alguna predicción para el supermartes?

R: Sabemos que las encuestas en estados como California favorecen a Bernie. Esperemos que si él sale victorioso del súpermartes no vaya a haber mucho más resistencia y oposición por parte del "establishment" del Partido Demócrata.

Sabemos que hay personas que se lo toman muy personal y esperamos que estas personas salgan a votar en contra de Trump en noviembre, sin importar quien sea su contrincante.