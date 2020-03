La junta electoral Nueva York deberá proveer una lista de votantes inactivos

Nueva York, 3 abr (EFE).- Miles de neoyorquinos que no aparecen como votantes activos en las listas electorales, muchos de ellos latinos, podrán ejercer su derecho al voto sin tener que hacerlo mediante una declaración jurada en las primarias del 28 de abril, como resultado de una decisión judicial.

"La junta electoral está obligada a hacer una lista separada de votantes inactivos y a tenerla en los centros de votación. Si los votantes no están en la lista de los activos, el miembro de la mesa podrá mirar la otra lista (de inactivos) y debe permitirle votar" sin recurrir al "affidavit", dijo a Efe el abogado José Pérez, vicepresidente de Latino Justice.

Esta organización, junto con la Lawyer's Committee for Civil Rights Under Law (fundada en 1963 a solicitud del presidente John F. Kenendy), presentaron la demanda en 2017 a nombre de la ONG Common Cause.

Pérez recordó que en las primarias presidenciales del 2016 "muchos neoyorquinos" que fueron a votar por Bernie Sanders encontraron que no estaban registrados (no estaban en la lista de votantes activos) en la ciudad.

"Empezamos a investigar y encontramos en los archivos de la junta electoral que miles de votantes fueron puestos como inactivos y la proporción más grande eran hispanos" tras lo cual Latino Justice y otras organizaciones y bufetes demandaron a la ciudad.

También se percataron de que la junta electoral del estado estaba igualmente colocando como inactivos a miles de electores en violación de la ley.

Indicó que muchas veces las juntas de elecciones envían una tarjeta postal al elector y si la reciben de vuelta lo colocan en la lista de inactivos, al presumir que se mudó, y lo mismo ha estado ocurriendo si recibían información de que esa persona cambió de dirección o que se ha registrado para votar en otro lugar.

"Cómo en una democracia van a colocar a alguien inactivo sin averiguar esa información", argumentó, para asegurar que "eso va a cambiar con esta primaria" de abril. en la que las organizaciones de derechos civiles estarán atentos a que se cumpla la orden del juez.

Durante el juicio del pasado enero la jueza federal Alison J. Nathan, que presidió el caso, citó pruebas exhaustivas de la práctica de Nueva York de colocar a votantes como "inactivos" si una correspondencia de la Junta Electoral es devuelta, lo que dijo ha resultado en que decenas de miles de votantes pasaron de manera incorrecta a esa categoría debido a errores del servicio postal, de acuerdo con Latino Justice.

La jueza determinó que la negativa a tener la lista con los nombres de esos votantes inactivos en los centros de votación causó la privación del derecho de voto, la confusión y la demora para estos electores.

La junta electoral del estado, que supervisa los comicios, decidió no apelar la decisión de que el Estado deberá tener las listas de inactivos en cada colegio de votación.

Pérez destacó que hasta ahora no había manera de saber si un votante estaba registrado o inactivo y "cuando eso pasaba los trabajadores de la mesa le permitían votar por 'affidavit'. Pero ahora con la lista de inactivos podrán corroborar y permiitrles votar".

De acuerdo con el abogado, el voto emitido mediante declaración jurada enfrenta el riesgo de no ser contado si la información del votante no estaba correcta e incluso aunque todo estuviera correcto.

Para las organizaciones de derechos civiles se trata de "una gran victoria para los neoyorquinos".

Pérez exhortó a los latinos a verificar si está registrado o en la lista de inactivos erróneamente y pedir con tiempo que sea corregido y no esperar hasta el día de los comicios.