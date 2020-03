Trump escala su guerra legal contra la prensa al demandar al Washington Post

Washington, 3 mar (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes un paso más para trasladar al terreno legal su batalla contra los medios de comunicación generalistas al demandar al diario The Washington Post a través de su campaña electoral, una semana después de hacer lo mismo con The New York Times.

US President Donald J. Trump participates in a coronavirus roundtable briefing at National Institutes of Health and Vaccine Research Center in Bethesda, Maryland, USA, on 03 March 2020. (Estados Unidos) EFE/EPA/Yuri Gripas /ABACA POOL