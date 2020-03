El primer muerto por coronavirus en California eleva la cifra a 11 en EEUU

Los Ángeles, 4 mar. (EFE).- Autoridades de salud del condado de Placer, al norte de California, reportaron este miércoles la primera muerte de un paciente por COVID-19 en el estado, que se suma al décimo fallecido reportado minutos antes en el estado Washington, para un total de once muertes en la nación.

A person wearing a face mask rides a subway train in New York, New York, USA. EFE/EPA/Justin Lane