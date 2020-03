López Obrador dice que el peso mexicano "resistió" al lunes negro en mercados

México, 10 mar (EFE News).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el peso mexicano "resistió" la crisis que se generó en los mercados financieros este lunes provocada por la epidemia del coronavirus y la caída en los precios del petróleo.

"Logramos blindarnos", dijo López Obrador ante los posibles problemas financieros que genere esta crisis mundial, y aseguró que el país tiene finanzas públicas sanas y que la deuda del país no aumentó.

Subrayó que hay una reservas internacionales de 184.000 millones de dólares y un fondo de estabilización de 150.000 millones de pesos (unos 7.181 millones de dólares).

"Resistió nuestro peso, porque estuvo complicado, todavía está, pero ayer fue un mal día. Se afectaron las bolsas del mundo, se afectó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió, aguantó", dijo el mandatario en su conferencia de todos los días en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

"Espero que el peso se vaya fortaleciendo", añadió López Obrador y dijo que esa confianza se basa que en México tiene las condiciones "para que podamos resistir la crisis".

Recordó que la turbulencia financiera se derivó de los temores "fundados e infundados" del coronavirus y por "las diferencias que se están generando entre Rusia y Arabia Saudita (en referencia al petróleo)".

Precisamente ese escenario provocó que el lunes en México el dólar cerrara en 21,18 pesos mexicanos, una caída que hizo recordar los niveles históricos de enero del 2017 cuando alcanzó el máximo de 21,93 unidades por billetes verde, según datos del Banco de México.

A lo largo de la jornada del llamado "lunes negro" el peso llegó a depreciarse hasta 10,07 %, algo no visto desde octubre de 2008, al inicio de la última crisis financiera.

Al final de la jornada, el dólar estadounidense cerró con una apreciación del 5,3 % frente al peso mexicano esto en comparación con la jornada anterior, cuando la cotización se situó en 20,11 unidades.

Además, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró su peor caída desde el 22 de octubre del 2008 al bajar 6,42 % en su principal indicador por el desplome de los precios del petróleo y la incertidumbre por el coronavirus.

"Ayer les comenté que tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos ya que no se gastó más de lo que tenemos de ingresos y no se endeudo el país, por primera vez no creció la deuda publica, al contrario, poco pero bajo y creció el monto de las reservas", apuntó

El mandatario precisó que ese crecimiento fue de unos 10.000 millones de dólares y recordó que cuando llegó al Gobierno, el 1 de diciembre de 2018, las reservas eran 173.000 millones de dólares y ahora son 184.000 millones de dólares.

El presidente anunció que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, informará, de ser posible este martes, sobre la situación financiera y económica de México.