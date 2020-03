Coronavirus: EE.UU. suma 29 muertes tras la primera en Nueva Jersey

Los Ángeles, 10 mar (EFE News).- Las autoridades federales y locales se mantienen en alerta y contemplan medidas de aislamiento para contener la propagación del coronavirus, que en el país ya se ha cobrado la vida de al menos 29 personas, según autoridades estatales, y los casos superan ampliamente el medio millar.

Los casos de coronavirus, de acuerdo con la contabilidad de medios nacionales y autoridades estatales, están en torno a los 900 casos, con 29 muertos, mientras que los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hablan de 647 casos, con 25 muertes.

"Llame a su médico si presenta síntomas, ha estado en contacto cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19, o recientemente ha viajado desde una área con propagación generalizada o continua de COVID-19", recomendaron este martes los CDC.

PRIMER FALLECIDO EN NUEVA JERSEY

Las autoridades de Nueva Jersey informaron este martes de la primera víctima mortal por coronavirus en ese estado del noreste, que sufría de anteriores problemas de salud y tenía 69 años. El fallecido no había viajado fuera de Estados Unidos, pero sí a Nueva York, donde se han registrado ya más de 170 casos.

De este modo, las muertes por coronavirus en el país se han producido en los estados de Nueva Jersey, Washington, California y Florida.

EL ESTADO WASHINGTON, EN ALERTA

El epicentro de la epidemia en el país se encuentra en el estado de Washington, donde se han registrado 24 muertes, según autoridades locales. De ellas, 19 han ocurrido en el asilo de ancianos Life Care Center, en Kirkland, a 27 kilómetros de Seattle.

"Vamos a ver que los casos crecen próximamente. No será inusual para nosotros ver una duplicación de casos semanalmente, si no con mayor frecuencia", explicó este martes en rueda de prensa la directora de Salud Pública de Seattle, Patty Hayes, según el diario local The Seattle Times.

Hayes hizo esta valoración después de que se dieran a conocer las primeras muertes en ese estado no relacionadas con el asilo.

CIENTÍFICOS CALCULAN MÁS CASOS

Un análisis de la propagación del nuevo coronavirus dentro de Estados Unidos sugiere que miles de estadounidenses ya están infectados, lo que según científicos atenúa las perspectivas de aplastar el brote en sus primeras etapas.

Los investigadores estiman que hasta el 1 de marzo, el virus ya había infectado a entre 1.000 y 10.000 personas que aún no se han contabilizado, de acuerdo con un estudio que dio a conocer hoy el diario Los Ángeles Times.

Las cuarentenas, el rastreo de contactos y otras medidas de salud pública probablemente han frenado el brote de COVID-19, de acuerdo a los investigadores.

NUEVA YORK IMPONE CUARENTENA A UN MUNICIPIO

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes la imposición de una "área de contención" de un kilómetro y medio en el norte de la ciudad de New Rochelle, en el condado de Westchester, donde se encuentra el mayor "foco de infección del país" del coronavirus y a donde ya ha enviado a la Guardia Nacional.

"Es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte", dijo Cuomo en rueda de prensa en la que indicó que la medida entrará en vigor el próximo 12 de marzo y que finalizará el 25 de este mes.

Durante estas dos semanas se cerrarán las escuelas, las grandes superficies y los lugares donde se puedan reunir grandes grupos de personas, dijo Cuomo, y agregó que desplegará a la Guardia Nacional para ayudar en las labores de contención, limpieza y tratamiento del coronavirus.

LOS PASAJEROS DEL CRUCERO AFECTADO IRÁN A BASES MILITARES

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy en una rueda de prensa en Sacramento que una parte de los más de 1.000 californianos que estaban a bordo del crucero Grand Princess atracado en Oakland serán trasladados a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, en ese estado, para una cuarentena obligatoria de coronavirus.

Otros pasajeros estadounidenses serán enviados a bases militares en Texas y Georgia, según Newsom, que no dio más detalles al respecto.

La embarcación estuvo varios días en altamar en espera de resultados de pruebas que mostraban que al menos 21 de las 3.500 personas a bordo habían dado positivo por la enfermedad.