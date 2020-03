Ciudadanos de origen latino están motivados para votar en noviembre

Washington, 12 mar (EFE News).- En noviembre habrá unos 32 millones de latinos habilitados para votar en la elección presidencial de Estados Unidos, y en su mayoría están entusiasmados para participar en los comicios, pero no es claro si su preferencia se volcará más para los demócratas que para los republicanos.

Voters cast their ballots at a polling location inside a Chinatown elementary school in Los Angeles, California, USA. EFE/EPA/Etienne Laurent/File