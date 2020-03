Canadá cierra sus fronteras e impedirá la entrada a los enfermos de COVID-19

Toronto (Canadá), 16 mar (EFE News).- Canadá anunció este lunes el cierre de sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país ante la propagación de la epidemia de COVID-19.

Prime Minister of Canada Justin Trudeau attends the 33rd African Union Summit in Addis Ababa, Ethiopia, 10 February 2020. EFE/EPA/STR