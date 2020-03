Aerolínea portuguesa TAP deja en tierra a españoles que viajaban a Madrid

Nueva York/Washington, 17 mar (EFE News).- La aerolínea portuguesa TAP ha dejado en tierra en Boston (EE.UU.) a cuando menos una veintena de españoles que viajaban a Madrid con escala en Lisboa, según han denunciado a Efe dos personas afectadas por el cierre de la frontera y la suspensión de los vuelos entre Portugal y España.

Leyre Olivas, una de las pasajeras que no pudo embarcar en el vuelo, previsto para las 19.40 hora local (23.40 GMT) de este lunes, contó a Efe por teléfono que la línea aérea no dejó embarcar a los pasajeros españoles con destino final en Madrid y no les ofreció ninguna alternativa.

La suspensión del tráfico aéreo entre Portugal y España entró en vigor en la noche del lunes y ha afectado a numerosas personas que se han visto obligadas a cruzar la frontera por carretera.

Olivas, que se encontraba en Los Ángeles visitando a una amiga, decidió adelantar su regreso a España y compró un billete con destino a la capital española con escalas en Boston y en Lisboa, pero al llegar a la capital del estado de Massachusetts, su viaje se vio interrumpido por decisión de TAP.

Algo similar le ocurrió a Natalia Ballester, que residía desde septiembre en Tampa (Florida) y que, ante la evolución de los acontecimientos como consecuencia de las medidas que se están tomando por la expansión del coronavirus, decidió regresar a España de manera anticipada con un vuelo también con escala en Boston.

Después de pasar la noche en el aeropuerto, junto a otras cuatro personas, porque no podían permitirse pagar un hotel, Olivas y Ballester esperan poder embarcar esta noche del martes a las 23.25 hora local (03.25 GMT del miércoles) en un vuelo de Iberia con destino a Barcelona.

Aseguran que entre 20 y 50 personas están en su misma situación y denuncian que aunque TAP les ha asegurado que les devolverá el dinero del trayecto Boston-Lisboa-Madrid, no les proporcionó comida ni alojamiento.

"Si no conseguimos hoy un vuelo, si no sale este avión (de Iberia), yo no sé cuándo coño vamos a salir de Estados Unidos; y a mí, la situación me da miedo tal y como se está poniendo", dijo Olivas.

Algunos de los afectados por este incidente se pusieron en contacto con el consulado de España en Boston.

En declaraciones a Efe, el cónsul general de España en Boston, Fernando Alvargonzález, explicó que estuvo en contacto "dos o tres" veces con el grupo afectado.

Al principio, Alvargonzález detectó cierta "confusión" entre los afectados por la decisión de la aerolínea portuguesa, así que inmediatamente comenzó a buscar información y contactó con el cónsul portugués en Boston, João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, quien le informó de la suspensión de los vuelos entre Portugal y España.

"Les dije que miraran hacia adelante y que buscaran un vuelo lo antes posible porque las cosas pueden ponerse peor", detalló el cónsul español, quien posteriormente volvió a llamar a uno de los chicos que formaban parte del grupo y supo que ya tenía un vuelo.

La embajada de España en EE.UU. y los nueve consulados en ese país siguen abiertos para dar asistencia a los españoles.

En los últimos días, una gran cantidad de países del mundo han restringido el tráfico aéreo y han limitado el movimiento de personas a través de sus fronteras. EE.UU. ha prohibido la entrada de extranjeros provenientes de 28 países europeos; mientras que la Unión Europea (UE) ha respaldado un cierre temporal de las fronteras exteriores.